بدرقه تشریفاتی کوفی عنان در خیابان ملل تهران توسط وزیر خارجه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بدرقه ای که امروز از سوی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه برای کوفی عنان صورت گرفت بر اساس پروتکلهای تشریفاتی تنها در مواردی که مهمانی بسیار عالی قدر به کشور سفر کند به انجام می رسد که در نوع خود کم سابقه است.

صالحی و کوفی عنان در خیابان ملل دقایقی قدم زدند و به خوش و بش پرداختند.

تعدادی از معاونین و مقامات دپلماتیک ایران از جمله امیرعبدالهیان معاون عربی افریقای وزیر امور خارجه، محمد خزاعی سفیر ایران نزد سازمان ملل، رئوف شیبانی سفیر ایران در سوریه در این مراسم بدرقه حضور داشتند.

صالحی و کوفی عنان امروز بعد از ملاقات در وزارت خارجه در نشست مطبوعاتی مشترک حضور یافتند که در همان ابتدا صالحی با توجه به فشردگی برنامه های کوفی عنان با دست اشاره کرد که تنها دو سئوال مطرح شود.