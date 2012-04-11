  1. بین الملل
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

یک نماینده سابق لبنانی:

"ایران" از مواضع اخیر حماس نارضایتی دارد

"ایران" از مواضع اخیر حماس نارضایتی دارد

یک نماینده سابق پارلمان لبنان که به تازگی از تهران دیدار کرده، اعلام نمود: در دیدار با برخی مقامات تاثیرگذار در نهادهای سیاست خارجی ایران نارضایتی از مواضع حماس را مشاهده کردم.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک نماینده سابق پارلمان لبنان که اخیرا در ایران بوده، در گفتگو با روزنامه الجمهوریه لبنان اظهار داشت: در دیدار با مقامات تاثیرگذار در نهادهای سیاست خارجی ایران، خشم از مواضع حماس را احساس کردم.

وی افزود : این نارضایتی به ویژه پس از اعلام موضع اخیر یکی از مقامات حماس در این باره که در صورت حمله به ایران، این جنبش دخالت نخواهد کرد و طرفی از درگیری نخواهد شد، ایجاد شده است.

خاطرنشان می شود پس از امضای تفاهم نامه با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان، شاخه ای از حماس با نزدیک شدن به قطر، تغییر مواضعی نسبت به بحث مقاومت و هماهنگی با محور مقاومت داشته است.

کد مطلب 1574242

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