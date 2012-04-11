شورای هم اندیشی اقتصادی محل تلاقی اندیشه های بخش خصوصی و دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضا بیگی امروز چهارشنبه در نخستین نشست شورای هم اندیشی اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: این شورا متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، مدیران دولتی و استادان دانشگاهی است و نشان می دهد که همراهی همگان در پیشبرد اهداف اقتصادی تعریف شده به ویژه در سال تولید ملی ضرورت دارد.

وی با تبیین ابعاد مختلف نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، هم افزایی مجموعه های مختلف برای تحقق این شعار را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در این بین مردم نیز باید با احساس مسئولیت، فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی را نهادینه کنند.

استاندار آذربایجان شرقی به امضا و مبادله میثاق نامه حمایت از تولید ملی در استان اشاره کرد و گفت: نباید این میثاق‌نامه تشریفاتی قلمداد شود بلکه مضمون، اعتقادی و از عمق جان مدیران است و همه امضاکنندگان این میثاق نامه به واسطه دلبستگی به ولایت، ایستادگی و ثبات قدم خود را در حمایت از تولید ملی به اثبات می رسانند.

بیگی زمان فعلی را زمان عمل و نه بهانه‌گیری عنوان کرد و گفت: این میثاق‌نامه نماد تلاش برای رسیدن به تعالی اقتصادی است که تمام مدیران استان خود را ضامن تحقق آن می‌دانند.وی با بیان اینکه جنگ تمام عیار اقتصادی بر علیه کشورمان در جریان است، اضافه کرد: مدیریت شرایط موجود و مقابله با سختی‌های این مسیر یک انتخاب نیست بلکه یک راه گریزناپذیر برای موفقیت در جنگ اقتصادی است.

گفتگو با آمریکا فقط با اجازه ولی فقیه امکان دارد

رئیس شورای تامین آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنانش به اظهارنظر عده ای در خصوص لزوم مذاکره با آمریکا اشاره کرد و افزود: انتقال چنین مطالبی به سطح جامعه با اهداف خاصی صورت می گیرد و مطرح کردن آن در چنین فضایی، قابل تامل است.

بیگی تاکید کرد: تجدیدنظر در سیاست خارجی ایران در زمینه مذاکره با آمریکا، فقط با اراده ولی امر مسلیمن ممکن است و هیچ کس نمی تواند در این خصوص اظهار عقیده کند.