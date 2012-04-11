دشمن جرات حمله نظامی به کشور را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز صبح چهارشنبه 23 فروردین ماه به مناسبت نخستیین روز هفته ارتش در دیدار با فرماندهان و نیروهای ارتش خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود: دشمنان نظام، توان اعتقادی و دفاعی رزمندگان ایران را در طول 8 سال دفاع مقدس شناخته اند.

وی با بیان اینکه دشمنان جرأت حمله دوباره به این کشور را ندارند اظهار داشت: رشادت و جانبازی ارتشیان و نیروهای نظامی ایران به دشمنان ثابت شده است.

نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری ارتش جمهوری اسلامی ایران را نیروی مقدس اسلام دانست و افزود: ارتشیان همواره پا در رکاب ولایت و آماده فرمانبرداری و دفاع از مرزهای کشور بوده اند.

وی نیروی لایزال الهی را پشتیبان همیشگی ارتش عنوان کرد و افزود: ارتشی که سعادت را در شهادت می داند هیچ گاه شکست نخواهد خورد.

خطیب نماز جمعه بجنورد نیروهای ارتش را حافظ تمامیت ارضی کشور و پویندگان راه حق بیان و تصریح کرد: ماموریت ارتش یکی از بزرگترین و مقدس ترین وظایف اسلامی در نظام جمهوری اسلامی است.

وی ضمن توصیه نیروهای ارتش به صبر در مقابل مشکلات و سختی های خدمت در این نیروی نظامی افزود: جهادگران مسیر حقیقت از مصائب موجود در این راه خسته نخواهند شد.