46 هزار درختچه زینتی در شهرکهای صنعتی گلستان کاشته شد

نیما بیرودیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 85 هکتار فضای سبز و بوستان صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان ایجاد شده و در حال نگهداری است.

وی اظهار داشت: تا پایان سال 89 حدود 70 هکتار فضای سبز در شهرک ها و نواحی صنعتی استان وجود داشت که در سال گذشته 15 هکتار به این میزان اضافه شد.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده توسط واحد فضای سبز این شرکت در سال گذشته افزود : 9 هزار و 200 اصله نهال از انواع گونه های پهن برگ، سوزنی برگ و مثمر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان غرس شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان یادآور شد: این شرکت در زمینه زیباسازی مبادی ورودی شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام به نصب تابلوهای راهنمای ورودی شهرک و نواحی در جاده های اصلی استان، احداث سرد و تابلو راهنمای واحدهای صنعتی کرده و تداوم این فعالیت ها، مورد توجه جدی در سال جاری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: رنگ آمیزی جداول، هرس فرم درختان ورودی شهرک و نواحی صنعتی، تابلوی راهنمای واحدهای صنعتی در مبادی خیابان های اصلی شهرک، نصب ظروف جمع آوری پسماند و پاکسازی معابر و پیاده روهای شهرک ها و نواحی صنعتی بخش دیگری از اقدامات واحد فضای سبز و زیباسازی این شرکت در سال گذشته بوده است.

بیرودیان ادامه داد: این شرکت باتوجه به تعامل با واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، آمادگی پذیرش پیشنهاد سازنده واحدهای صنعتی تحت پوشش به منظور تلطیف محیط صنعتی را دارد.