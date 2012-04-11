به گزارش خبرگزاری مهر،غلامرضا باقری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان طی مصاحبه ای در پاسخ به سوالات خبرنگار روزنامه جمهوری «بلغارستان»پیرامون تحریم ها، برنامه هسته ای صلح آمیز، حملات احتمالی به کشورمان و حوادث سوریه اظهار داشت، سیاست اتحادیه اروپا در مورد ایران دچار انسداد و ایستائی شده است.

وی افزود: دنبال کردن سیاست تحریم و تهدید با کشوری که تاریخ دیرینه، فرهنگ غنی، 15 همسایه و 5/1 تریلیون تولید ناخالص ملی دارد، امکانپذیر نیست و نتیجه ای در بر نخواهد داشت. بهتر است به جای اتخاذ رویکرد تقابلی و طرح ادعاهای بی اساس از اشتباهات گذشته درس عبرت گرفته و برای توسعه و صلح و آرامش جهانیان و رفاه بشریت دست همکاری به سوی ایران دراز کند. جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ذخایر نفت و گاز مقام اول را دنیا دارد. چرا باید سیاستی را اتخاذ نمایند که خود را از دسترسی به این ذخایر محروم کنند و بمردم خود آسیب برسانند.

سفیر ایران ادامه داد: تمامی فعالیت های برنامه های هسته ای ما صلح آمیز و تحت نظارت دوربین ها و بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد. ما هیچگونه مشکلی از نظر همکاری در بخش های فنی و حقوقی با آژانس نداریم. این مشکل سیاسی است. برخی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود برنامه هسته ای ایران را بعنوان بهانه مورد استفاده قرار می دهند. امیدوارم که 1+5 فرصت مذاکرات آتی با ایران را نسوزانند و از آن بهترین استفاده را برای رسیدن به تفاهم بعمل آورند.

باقری مقدم تاکید کرد: اگر تحریم های شدیدی به خاطر تردیدهائی پیرامون صلح آمیز بودن برنامه هسته ای علیه ما اعمال می شود پس علیه رژیم صهیونیستی که صدها کلاهک هسته ای در اختیار دارد چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟ وجدانهای بیدار به دریافت پاسخ این سؤال نیاز دارند.

سفیر ایران گفت: ما به جنگ نمی اندیشیم. جنگ سلاح و ابزار کشورهای عقب مانده است. در جنگ هیچ کشوری برنده نخواهد شد، ولی اگر اشتباهی رخ دهد، ما از چنان قدرتی برخورداریم که متجاوز را از عمکردش پشیمان می کنیم. با توجه به اینکه اکنون آمریکا و اروپا در آستانه انتخابات بسر می برند، حرفهای غیرمسئولانه زیاد زده می شود و بیشتر آنها حالت جنگ روانی دارد. آمریکا قبلا تمام منابع طبیعی و ثروت کشور ما را در اختیار داشت و اکنون از این لقمه لذیز محروم شده است. از این نظر به دشمنی های خود با ملت ما می افزاید تا آب رفته را بجوی باز گرداند.

وی ادامه داد: یک حرکت بیداری مردمی در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا آغاز گردیده است. سوریه نیز از این تحولات در امان نماند. مردم مطالباتی داشتند و دولت در پاسخ به آنها اقدام به تغییرات در قانون اساسی، قانون احزاب و اصلاح قانون انتخابات کرد و آمادگی خودش را برای اجابت مطالبات مشروع بیشتر اعلام نمود. اما در این میان شاهد تبدیل شدن حرکت های مسالمت آمیز به اقدامات مسلحانه گروههای خاصی شدیم. دولتهایی به بهانه فقدان دمکراسی و حقوق بشر با حمایت حرکت های مسلحانه وارد معرکه شدند که حتی برخی از آنها خود با الفبای دمکراسی بیگانه اند، نه حزبی دارند، نه پارلمانی و زنانشان حق رای ندارند و نه حقوق برابری با مردان دارند. وجود چنین رژیم هایی در عصر اطلاعات پست مدرن عجیب است. فقط مردم سوریه می توانند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. در این میان سازمان ملل نیز از طریق نماینده اش کوفی عنان وارد میدان شده است و پیشنهاداتی داده است که در صدد انجام آنها هستند، ولی شاهد هستیم که برخی خواهان شکست ماموریت عنان می باشند.

سفیر ایران تصریح کرد: دوستی ملتهای ایران و بلغارستان ریشه عمیق تاریخی دارد و در طی این مدت هیچ مشکل جدی و لاینحلی بین آنها وجود نداشته است. رهبران دو کشور همواره در صدد تحکیم و تثبیت همکاریها در راستای منافع دو ملت بوده اند. اما متاسفانه محدودیت هایی که از جانب خارج و اتحادیه اروپا تحمیل شده، اجرای بدون توجه بر این تحریم ها، نیات خیرخواهانه مقامات ارشد بلغارستان و دسترسی به فرصت بازار ایران، دولت بلغارستان را با مشکل مواجه کرده است، ولی مردم دو کشور به روابط سودمند خود ادامه می دهند. چون آنرا به نفع رفاه هر دو طرف می بینند.