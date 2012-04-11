انتقاد موفاز از مواضع ضعیف اوباما درباره موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "شائول موفاز" در گفتگو با روزنامه جروزالم پست از مواضع اوباما درباره فعالیتهای هسته ای ایران انتقاد کرد.

وی تاکید کرد: اوباما نقش آفرینی ضعیفی درباره فعالیتهای هسته ای ایران دارد.

روزنامه جروزالم پست در این باره نوشت: این انتقادات مسئله ای کم سابقه و محسوب می شود چون موفاز همواره یکی سیاستمداران طرفدار اوباما در اسرائیل محسوب می شود که بارها از سیاست های رئیس جمهور فعلی آمریکا به ویژه در مسئله فلسطین حمایت کرده است.

موفاز در ادامه این گفتگو به روزنامه صهیونیستی گفت: من ایده اوباما درباره اینکه ایران برنامه صلح آمیز هسته ای را در صورت عدم حرکت به سوی برنامه نظامی داشته باشد، تایید نمی کنم چون در آن صورت کنترل برنامه هسته ای ایران بسیار دشوار می شود.