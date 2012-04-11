نقش کلیدی تور آذربایجان در توسعه بعد قهرمانی دوچرخه سواری شمالغرب

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد شروین اسبقیان امروز چهارشنبه در نشست مشترک ادارات ورزش و جوانان آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل در خصوص برگزاری بیست و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان گفت : تور بیست و هفتم ویژگی های خاصی دارد که از آن جمله جایزه یکصد هزار دلاری، حضور مشاور خارجی، حضور سه داور جهانی و بین المللی در تور، حضور افسران آنتی دوپینگ، اعلام نتایج دقیق تور یک دقیقه پس از اتمام مرحله، حضور 22 تیم داخلی و خارجی و حضور یک تیم حرفه ای، 10 تیم نیمه حرفه ای، سه تیم ملی و هشت تیم منتخب داخلی از جمله ویژگی های و فاکتورهای متمایز کننده این دوره با دوره های قبلی است.

اسبقیان اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد با استفاده از تمام امکانات و دعوت از تیم های مطرح دنیا، تور آذربایجان را به عنوان چهل و سومین تور نیمه حرفه ای دنیا معرفی و سطح آن را از 2.2 به 2.1 ارتقا دهیم.

اسبقیان تصریح کرد : حضور فردریک چان نماینده فدراسیون جهانی دوچرخه سواری ، افسر آنتی دوپینگ اتحادیه جهانی دوچرخه سواری UCI، نورمن شل مددین مشاور فنی و کمیسر ارشد ، مارتین بروین داور جهانی ، ژان پیر کوپونول بلژیکی داور جهانی که سابقه حضور در تور آذربایجان را دارد ، نهایی شده و 40 تیم قدرتمند و حرفه ای برای رقابتهای امسال اعلام آمادگی کرده اند که در حال بررسی حضور تیمها در تبریز بوده و این اقدامات نوید برگزاری رقابتی خوب و در شان و منزلت آذربایجانشرقی را می دهد.

مدیر تور دوچرخه سواری آذربایجان افزود: با برنامه ای مدون و همیاری استانداری آذربایجانشرقی و تلاش و کوشش کمیته های مختلف ، تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان از تور آماتوری به تور نیمه حرفه ای ارتقاء و در اولین گامهای آن افزایش جوایز نقدی تور از 60 به 100 هزار دلار با کمک دکتر بیگی استاندار آذربایجانشرقی بوده و افزایش مسیر تور و عبور تور آذربایجان از سایر استانها در بیست و هفتمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان خواهد بود.

در این نشست مشترک ایران دوست و برادران معاونین ورزشی ادارات ورزش و جوانان آذربایجانغربی و اردبیل به همراه اعضای ستاد برگزاری در خصوص برگزاری شایسته تور تبادل نظر کردند.

بیست و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان22 الی 27 اردیبهشت ماه سال 1391 با شعار تور آذربایجان الهام بخش ورزش پاک و بدون دوپینگ در ورزش دوچرخه سواری برگزار خواهد شد.