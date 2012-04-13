ورود تعزیرات برای رفع مشکل ارسال پیامکهای تبلیغاتی

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 2.5 ماه از ابلاغ مصوبه ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی می گذرد اما شواهد نشان می دهد که همچنان مشترکان موبایل اپراتورهای اول و دوم روزانه و حتی در پاره ای مواقع در ساعات پایانی شب تعداد بیشماری پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته دریافت می کنند و این درحالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این گفته بودند اپراتورهای موبایل نسبت به ارسال پیامک برای تایید موافقت مشترکان، اقدام کرده اند.

حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای مصوبه ارسال پیامکهای انبوه از سوی اپراتورهای تلفن همراه و نارضایتی مشترکان از این موضوع اظهار داشت: اینکه اپراتورها در اجرای این مصوبه تاخیر داشته اند را قبول داریم اما باید به این نکته نیز توجه کرد که آماده سازی بسترهای ارسال پیامک برای تفکیک نیاز مشترکانی که تمایل به دریافت SMS تبلیغاتی دارند و آنهایی که تمایل به دریافت این پیام ها را ندارند تا حدی زمان بر است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه اجرای این مصوبه نیازمند سازوکارهایی است که مشترک بتواند خود انتخاب کند که چه پیامهایی را ترجیح می دهد دریافت کند، ادامه داد: اپراتورهای موبایل در اولین اقدام خود برای برخی مشترکان پیامکی ارسال کردند که در صورت عدم تمایل به دریافت پیامکهای انبوه، موضوع را با پیامک تایید کنند اما این راهکار را ادامه ندادند چرا که باید بین پیامکهای انبوه تفکیک صورت گیرد.

وی افزود: برای مثال ممکن است مشترکی تمایل به دریافت پیامکهای اطلاع رسانی و یا خبری را داشته باشد اما نمی خواهد SMS تبلیغاتی دریافت کند. براین اساس در جلسات هماهنگی که با اپراتورها داشتیم اذعان داشتند که در حال آماده سازی این بستر هستند تا پاسخگوی نیاز تمامی مشترکان باشند.

رضوانی با تاکید براینکه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به طور قطع باید اجرا شود به مهر گفت: ما اخطار به اپراتورها را برای عدم اجرای این مصوبه آماده کرده ایم و چنانچه مطمئن شویم که قصد ندارند این مصوبه را اجرایی کنند به طور حتم اعمال مقررات برابر پروانه در قبال آنها صورت می گیرد.



معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باردیگر تاکید کرد که به دنبال اجرای این مصوبه هستیم و می دانیم که اپراتورها در اجرای آن تاخیر داشته اند اما تمامی تلاش این است که این مصوبه اجرا شود و مشکل فعلی مشترکان در دریافت بی موقع و متعدد پیامکهای تبلیغاتی رفع شود.

وی گفت: جرایم اپراتورها را در عدم توجه و اجرای این مصوبه در چارچوب تفاهمنامه با سازمان حمایت مصرف کنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی به این سازمانها ارسال خواهیم کرد تا مطابق مفاد پروانه فعالیت برای اپراتورها اعمال مقررات صورت گیرد.