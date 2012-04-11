آخرین تغییرات در فهرست حوزه های انتخابیه مرحله دوم/ رقابت 130 نامزد برای 65 کرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه به شرح ذیل برگزار خواهد شد:

1. آبادان

2. آباده، بوانات و خرم بید

3. اردبیل،نمین، سرعین و نیر

4. اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار

5. اصفهان

6. اهواز و باوی

7. ایذه و باغملک

8. ایلام، ایوان، مهران، شیروان وچردوال و ملکشاهی

9. بروجرد

10. بهبهان

11. پلدختر

12. تبریز،اسکو و آذرشهر

13. تفرش، آشتیان و فراهان

14. تویسرکان

15. تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

16. خرم آباد و دوره

17. درود و ازنا

18. دزفول

19. دشت آزادگان و هویزه

20. دهلران، دره شهر و آبدانان

21. رشت

22.زابل، زهک و هیرمند

23. سمیرم

24. سنندج، دیواندره و کامیاران

25. شیراز

26. طوالش، رضوانشهر و ماسال

27. کرمانشاه

28. گرگان و آق قلا

29. لنجان

30. مشهد و کلات

31. ملایر

32. مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم

33. همدان و فامنین

بنابراین گزارش، از بین این 33 حوزه انتخابیه، انتخابات در هفت حوزه: اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار- تویسرکان- تفرش، آشتیان و فراهان - شیراز- گرگان و آق قلا- مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم و تعدادی از شعب اخذ رای در تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به صورت رایانه ای برگزار می شود.