به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست رسانه‌ای اکران فیلم‌های خارجی با حضور حسن نجاریان قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی و مسئول اکران فیلم‌های خارجی در کشور، عزت‌الله علیزاده مسئول هماهنگی و فنی ستاد اکران فیلمهای خارجی و جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در محل سینما فرهنگ برگزار شد.

در ابتدای این نشست جعفر گودرزی با اشاره به این نکته که تا پایان سال 91 ده فیلم برتر سینمای روز جهان به اکران در می‌آید گفت: تمام سعی‌مان این است که بتوانیم فیلم‌های روز دنیا را با کمترین فاصله از اکران جهانی به اکران در آوریم.

سپس حسن نجاریان اعلام کرد: در سال 91 برنامه خرید و اکران فیلم‌های خارجی روز دنیا را جدی‌تر از سال گذشته پی‌گیری خواهیم کرد. البته اولویت ما حمایت از اکران سینمای ملی است و اکران فیلم‌های خارجی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم که لطمه‌ای به اکران فیلم‌های ایرانی نخورد.

نجاریان در ادامه متذکر شد: اکران فیلم‌های خارجی در کشور به طور متوسط بین 4 تا 8 هزار دلار هزینه در بر دارد و ما امید داریم با استقبالی که از اکران هرچند محدود این گونه آثار شده ما بتوانیم با حمایت رسانه ها، به افق‌های روشنی در این عرصه دست یابیم.

نجاریان در ادامه تصریح کرد: فیلم درخت زندگی ساخته ترنس مالیک از 9 تا 15 فروردین هفت میلیون تومان فروش داشته که با توجه به اکرانی تک سانس فروش قابل توجهی است.

نجاریان درخصوص اکران فیلم‌های خارجی به همراه دوبله فارسی گفت: در حال حاضر فیلم‌ها با زیر نویس فارسی اکران می‌شود اما در هفته‌های آینده سعی داریم برخی از فیلم‌ها را با دوبله فارسی به نمایش در آوریم. وی با اشاره به خرید و پخش فیلم‌هایی همچون درخت زندگی، عسل، فیلم برادران تاویانی گفت: ما در خرید فیلم‌ها به نمایش آن‌ها به دنبال سود آنچنانی نیستیم و فارابی برای بسیاری از فیلم‌ها یارانه ارایه می‌دهد.

نجاریان با اشاره به اکران فیلم‌های خارجی گفت: بسیاری از شهرستان‌ها که چند سینما دارند، درخواست داشتند که بتوانند فیلم‌های خارجی را اکران کنند همچنین قصد داریم اکران‌های ویژه دانشجویی را که مخاطبان خاص دانشجویی دارد برگزار کنیم و در آینده جشنواره‌ای را از میان فیلم‌هایی که قبلا اکران ‌می‌شده، برگزار می‌کنیم.

نجاریان در پایان گفت: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با مجموعه برج میلاد، یک سانس برای اکران فیلم های خارجی در نظر گرفته شده و علاقه مندان می توانند در سانس 17:30 از اکران فیلم‌‌های خارجی در مجموعه برج میلاد استفاده کنند.

عزت‌الله علیزاده معاونت تولید و بازرگانی بنیاد و مسئول فنی و هماهنگی ستاد اکران فیلم‌های خارجی نیز متذکر شد: تمام سعی‌مان این است که فیلم‌ها با کیفیت صدا و تصویر مناسب در سالن‌ها به اکران درآید و در حال حاضر کیفیت نمایش فیلم‌ها قابل قبول است.

در ادامه جعفر گودرزی اکران بعدی این گروه را فیلم عقاب معرفی کرد. در این نشست سید احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، سامان سالور، محمدرضا عرب، وحید موساییان، علیرضا سعادت نیا و ... حضور داشتند.

در پایان اولین نشست رسانه‌ای اکران فیلم‌های خارجی، فیلم درخت زندگی برای اهالی رسانه، میهمانان و مدعوین به نمایش درآمد.