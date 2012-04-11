سپر موشکی خلیج فارس مخدوش کننده امنیت منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع، سردار وحیدی با حضور در مقرهای مختلف سپاه در بنادر و جزایر خلیج فارس از نزدیک در جریان روند آمادگی های دفاعی و رزمی آنان قرار گرفت.

وحیدی در جمع فرماندهان و رزمندگان نیروی دریایی سپاه از آنان به عنوان حافظان امنیت، آرامش و ثبات منطقه خلیج فارس یاد کرد و تأکید کرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش منطقه خلیج فارس توسط نیروهای بیگانه مخدوش شود.



وزیر دفاع با بیان اینکه امنیت خلیج فارس صرفاً توسط کشورهای منطقه قابل تأمین است، گفت: طرح‌های آمریکایی- اسرائیلی مانند طرح سپر دفاع موشکی خلیج فارس مخدوش کننده امنیت منطقه و در راستای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است.



وحیدی در پایان از آمادگی‌های رزمی و عملیاتی نیروی دریایی سپاه تجلیل و قدردانی کرد.