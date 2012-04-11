  1. سیاست
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

وحیدی:

سپر موشکی خلیج فارس مخدوش کننده امنیت منطقه است

سپر موشکی خلیج فارس مخدوش کننده امنیت منطقه است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: طرح‌های آمریکایی- اسرائیلی مانند طرح سپر دفاع موشکی خلیج فارس مخدوش کننده امنیت منطقه و در راستای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع، سردار وحیدی با حضور در مقرهای مختلف سپاه در بنادر و جزایر خلیج فارس از نزدیک در جریان روند آمادگی های دفاعی و رزمی آنان قرار گرفت.
 
 وحیدی در جمع فرماندهان و رزمندگان نیروی دریایی سپاه از آنان به عنوان حافظان امنیت، آرامش و ثبات منطقه خلیج فارس یاد کرد و تأکید کرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش منطقه خلیج فارس توسط نیروهای بیگانه مخدوش شود.

وزیر دفاع با بیان اینکه امنیت خلیج فارس صرفاً توسط کشورهای منطقه قابل تأمین است، گفت: طرح‌های آمریکایی- اسرائیلی مانند طرح سپر دفاع موشکی خلیج فارس مخدوش کننده امنیت منطقه و در راستای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است.

وحیدی در پایان از آمادگی‌های رزمی و عملیاتی نیروی دریایی سپاه تجلیل و قدردانی کرد.
کد مطلب 1574313

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