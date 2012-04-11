  1. سیاست
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

در بیانیه ای اعلام شد:

پیام مجلس به 1+5/ حمایت مجلس از مذاکرات تیم هسته‌ای ایران

پیام مجلس به 1+5/ حمایت مجلس از مذاکرات تیم هسته‌ای ایران

204نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه ای حمایت قاطع خود را از دفاع تیم مذاکره کننده در اجلاس آتی 1+5 از حقوق ملت ایران اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ای با امضای 204 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

جمهوری اسلامی ایران با عنایت الهی و رهبری مقام معظم رهبری در شرایطی قرار دارد که علیرغم همه اقدامات غیر قانونی صورت گرفته علیه ملت بزرگ ایران از صدور قطعنامه گرفته تا تحریم ها، با قدرت و قاطعیت در چارچوب عهدنامه ان پی تی و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی به راه خود در مسیر فعالیت های صلح آمیز هسته ای ادامه داده است و امروز به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر در جهان دارای توانمندی پیشرفته صلح آمیز هسته ای است.

پیام ما به عنوان نمایندگان ملت بزرگ ایران به کشورهای 1+5 این است که با پذیرفتن این واقعیت غیر قابل انکار و پذیرفته شده در چارچوب عهدنامه ان پی تی و تغییر سیاست تقابل به تعامل، نقطه پایانی بر روند جاری بگذارند و وضعیت مذاکرات را در مسیر عملی قرار دهند.

نمایندگان ملت بزرگ ایران اضافه بر تعهد صورت گرفته در چارچوب عهدنامه ان پی تی با توجه به نظر مقام معظم رهبری، مخالفت خود را با سلاح های هسته ای در همه کشورهای جهان اعلام و از کشورهای 1+5 قویا می خواهند خلع سلاح اتمی جهان را هر چه سریعتر آغاز کنند.

در پایان حمایت قاطع خود را از دفاع تیم مذاکره کننده در اجلاس آتی 1+5 از حقوق هسته ای ایران اعلام می کنیم.

کد مطلب 1574329

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