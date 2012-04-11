رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیم فوتبال سپاهان برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: از اتفاقاتی که در بازی پرسپولیس برابر داماش رخ داد اصلا خوشحال نیستیم زیرا دوست داریم رقیبان‌مان با تمام قوا برابر سپاهان به میدان بیایند.

وی اضافه کرد: وقتی چنین مشکلاتی برای یک تیم رخ می‌دهد، آنها انگیزه بالاتری پیدا کرده و قطعا این پرسپولیس خطرناک‌تر خواهد بود، به همین دلیل بازیکنان باید با تمام توان در این بازی به میدان بروند.

مدیر تیم‌ فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: بازیکنان ما برای این دیدار و مسابقات هفته‌های پایانی لیگ کاملا آماده هستند. بازیکنان ما نباید فکر کنند همه چیز تمام شده است زیرا زمانی مسابقات برای سپاهان تمام می‌شود که داور سوت پایانی دیدار سپاهان برابر مس در هفته پایانی لیگ را بزند.

وی با بیان اینکه با داوران کاری ندارد و هر اشتباهی که انجام می‌دهند، عمدی نیست، اظهار داشت: اینکه زودتر بگوئیم قهرمان هستیم، و اول می‌شویم اصلا درست نیست زیرا کاری به شرایط تیم‌های دیگر نداریم و تنها به نتایج تیم خود و پیروزی برابر حریفان در دیدارهای باقیمانده توجه می‌کنیم. تنها باید به زمین رفته، پیروز شده و در همان زمین ثابت کنیم، سپاهان در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

خوروش در ادامه افزود: آقایان وقتی از فوتبال حرف می‌زنید، زرنگی کرده و از باد و بارون صحبت می‌کنند، وقتی می‌خواهید دوباره حرف‌تان را تکرار کنید، وقت برنامه تمام می‌شود. آنها سفسطه می‌کنند زیرا ما صحبتی در مورد ابلاغ و زمان و وقت ابلاغ نکردیم، ما به ماده 33 اشاره می‌کنیم ولی آنها می‌گویند ماده 29.

وی با اشاره به اینکه در تبصره یک ماده 29 آمده است:" درخواست عفو، تعلیق و تخفیف، بدون دریافت هزینه صورت می‌گیرد. در ضمن مرجع ذیصلاح می‌تواند حسب مورد، بیش از یک دوم تنبیه را تخفیف داده و عفو کند"، تاکید کرد: این ماده شامل حال بازیکن تراکتورسازی نمی‌شود زیرا محرومیتش یک جلسه‌ای بوده و نمی‌توان نیمی از آن را بخشید.

مدیر تیم فوتبال سپاهان با بیان اینکه استناد به این ماده غیرمنطقی است، تصریح کرد: ما از کمیته انضباطی یک جواب می‌خواهیم نه بیشتر نه کمتر. ماده 33 می‌گوید نباید این بازیکن برابر سپاهان بازی می‌کرد و ماده‌ 29 که آنها به آن استناد می‌کنند، را هرکس بخواند خنده‌اش می‌‎گیرد. آنها گشته‌، یک ماده پیدا کرده‌‍اند و همین ماده هم بر علیه خودشان است.

خوروش در پایان گفت: ماده 33 آئین نامه انضباطی جهانی است و در قوانین AFC و FIFA نیز همان ماده 33 است که در آن اعلام شده محرومیت بازیکنی می‌توان تعلیق کرد که یک هفته از محرومیتش سپری شده است، همین قضیه خط بطلانی روی هر عملی که آقایان بخواهند انجام دهند، کشیده می‌شود.

دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در هفته سی‌ام رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.