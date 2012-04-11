90 درصد بازار تراکتور کشور در اختیار تراکتورسازی ایران است

سلیم عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: تراکتورسازی ایران در حال حاضر 23 نوع تراکتور را در رنج های مختلف تولید و به بازار عرضه می کند که در صورت تقویت بنیه مالی کشاورزان و وجود تقاضا در خصوص تامین کابین و سایر امکانات رفاهی تراکتور نیز مشکلی ندارد.

وی افزود: خرید محصولات این شرکت از سوی کشاورزان به دلیل تنوع محصول ، تکنولوژی برتر و خدمات ژس از فروش کاملا داوطلبانه و اختیاری است.

عباسی با بیان اینکه میزان فروش تراکتورسازی ایران در بازار داخلی معمولا سالانه از 15 هزار دستگاه فراتر می رود گفت: باوجود عدم ابلاغ اعتبارات یارانه دار تاکنون بیش از 90 درصد خرید کشاورزان از این گروه صنعتی بوده است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد یک شرکت وارداتی 90 دستگاه تراکتور به بازار ایران عرضه کرده است که خریداران 50 دستگاه آن شاکی هستند اما در میان بیش از 15 هزار تراکتور فروخته شده این شرکت تنها هشت مورد شکایت داشته ایم.

معاون بازرگانی مدیرعامل تراکتورسازی ایران گفت: این شرکت خریدار را در هیچ کدام از مراحل استفاده از محصولات خود تنها نگذاشته و قابلیت تامین قطعات و خدمات مورد نیاز را در سراسر کشور دارد.