اعزام 33 هزار گلستانی به سفر راهیان نور

قربانعلی روحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد در قالب کاروان راهیان نور با هماهنگی سپاه نینوا استان ، اداره کل آْموزش و پرورش و با برنامه ریزی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند .

وی اظهار داشت: این اعزام ها که در راستای حفظ و گرامیداشت خاطره رشادت های بسیجیان در دوران هشت سال دفاع مقدس انجام شده بود در مراحل مختلف اعم اعزام دانش آموزی ، دانشجویی و محلات استان در 12 ماهه سال 1390 صورت پذیرفت که بسیجیان جهت بازدید به مناطق عملیاتی جنوب کشور سفر کردند .



رئیس اداره مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان افزود : با همکاری شرکتهای حمل و نقل اتوبوسرانی تعدادی بیش از 800 ( هشتصد ) دستگاه اتوبوس ویژه مسئولیت اعزام و جابجایی بازدید کنندگان را عهده دار بودند .



در مرحله اول و دوم این طرح که مختص دانش آموزان پسر و دختر بود جمعاً تعدادی قریب به 22 هزار دانش آموز بسیجی به مناطق عملیاتی اعزام شدند.



روحی گفت: این آیین بزرگ فرهنگی آموزشی هر ساله دراستان گلستان نیز همچون سایر استانها انجام می شود و اقشار مختلف بسیجی اعم از دانش آموزی ، دانشجویی ، محلات و .... به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام می شوند.