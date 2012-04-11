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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

روحی به مهر خبر داد:

اعزام 33 هزار گلستانی به سفر راهیان نور

اعزام 33 هزار گلستانی به سفر راهیان نور

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان از اعزام حدود 33 هزار نفر در قالب کاروان راهیان نور سال 1390 بوسیله ناوگان جاده ای استان خبر داد.

قربانعلی روحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد در قالب کاروان راهیان نور با هماهنگی سپاه نینوا استان ، اداره کل آْموزش و پرورش و با برنامه ریزی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند .

وی اظهار داشت: این اعزام ها که در راستای حفظ و گرامیداشت خاطره رشادت های بسیجیان در دوران هشت سال دفاع مقدس انجام شده بود در مراحل مختلف اعم اعزام دانش آموزی ، دانشجویی و محلات استان در 12 ماهه سال 1390 صورت پذیرفت که بسیجیان جهت بازدید به مناطق عملیاتی جنوب کشور سفر کردند .

رئیس اداره مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان افزود : با همکاری شرکتهای حمل و نقل اتوبوسرانی تعدادی بیش از 800  ( هشتصد ) دستگاه اتوبوس ویژه مسئولیت اعزام و جابجایی بازدید کنندگان را عهده دار بودند .

در مرحله اول و دوم این طرح که مختص دانش آموزان پسر و دختر بود جمعاً تعدادی قریب به 22 هزار دانش آموز بسیجی به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

روحی گفت: این آیین بزرگ فرهنگی آموزشی هر ساله دراستان گلستان نیز همچون سایر استانها انجام می شود و اقشار مختلف بسیجی اعم از دانش آموزی ، دانشجویی ، محلات و .... به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام می شوند.
کد مطلب 1574355

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