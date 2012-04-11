تشدید حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، بیوک رئیسی روز چهارشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: با آغاز فصل بهار و گرم شدن تدریجی هوا، از نیمه دوم فروردین تا آخر خرداد ماه زمان حساس تخم گذاری و زاد آوری پرندگان وحشی و پستانداران تحت حفاظت است که ایجاد هرگونه استرس های محیطی می تواند تاثیر شدیدی در زاد آوری حیات وحش داشته باشد .

وی با اشاره به ضرورت همکاری مردم و دوستداران حیات وحش با طرح های حفاظتی محیط زیست در فصل زادآوری حیات وحش گفت : جمعیت پرندگانی همچون سیاه خروس ، قرقاول ارسبارانی ، کبک دری ، اردک سرسفید ، اردک مرمری ، میش مرغ ، و پرندگان شکاری و پستاندارانی همچون قوچ و میش ، آهو ، مارال و شوکا، در معرض تهدید بوده و تردد غیر ضروری در مناطق، تیراندازی غیرمجاز ، ایجاد آلودگی صوتی در طبیعت و پرتاب سنگ و تخریب پوشش گیاهی در زیستگاه می تواند جمعیت زاد آوری حیات وحش را به شدت تحت تاثیر منفی قرار دهد.

رئیسی از تشکیل گشت ویژه یگان حفاظت در مناطق حساس و زاد آوری حفاظت شده استان خبر داد و تشریح کرد : همیاران افتخاری محیط زیست برای اطلاع رسانی از تخلفات احتمالی و همکاری با ماموران محیط زیست ادارات محیط زیست استان فراخوانی شده و نسبت به همکاری در اجرای طرح توجیه شده اند.

وی شماره تلفن چهار رقمی بدون پیش شماره و رایگان 1812 را برای همکاری مردم و اطلاع رسانی به نزدیکترین پاسگاهها و ادارات محیط زیست معرفی کرد.



