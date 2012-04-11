تورم 21 درصدی واقعی نیست/ هدف تحریمها اعمال فشار بر مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، پیش از ظهر چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، توجه به تورم را از سوی مغزهای متفکر اقتصادی ضروری دانست و گفت: اگر چه تورم را 21 درصد اعلام می‌کنند؛ اما واقعیت چیز دیگری است؛ ما شاهد قیمت‌هایی هستیم که جهشی بالا می‌روند.



وی اظهار داشت: مسئولان در محاسبه نرخ تورم چیزهایی را جزو سبد خرید مردم قرار می‌دهند که اینها تأثیری در زندگی روزمره مردم ندارد.



استاد حوزه علمیه قم تورم را از مشکلات روز جامعه دانست و گفت: مسئله تورم وگرانی یکی از توطئه‌های دشمن است و بهترین شاهد هم این است که ما در حال مذاکره با 1+5 هستیم و در همین مقطع یک تحریم به ایران اضافه می‌شود.



وی با بیان اینکه هدف دشمن از تحریم مردم هستند و نه دولت بیان داشت: آنان چون شاهد هوشیاری ملت و ایستادگی مردم در مقابل زورگویی آنان هستند می‌خواهند مردم را از کارهای خود پشیمان کنند.



آیت الله مکارم با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم که نقشه های دشمنان نقش برآب شود اظهار داشت: استکبار می‌خواهد ما را در شرایط ذلت و موضع ضعف قرار دهد تا از موضع بالا با ما صحبت کند.



وی در بخش دیگری از سخنانش با قرائت حدیث اخلاقی گفت: بیماری‌های روانی و روحی در دنیا رو به گسترش است و اگر این وضع پیش برود دنیا به بیمارستان عمومی تبدیل خواهد شد.



این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: تنها راه برای رهایی از مشکلات روحی و روانی یاد و ذکر خداوند است و خداوند به افرادی که در سختیها صبورند و مقاومت می کنند وعده پاداش فراوان داده و آنان را در زمره صدیقین قرار می دهد.

