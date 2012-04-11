33 هزار تن انواع محصولات کشاورزی از گمرک بندر انزلی صادر شد

محمد رضا ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارسال انواع محصولات کشاورزی از قبیل چای، خرما، کشمش، پسته، حنا، سماق، برگ قیصی، نهنج گل نرگس، زرشک، سیب زمینی، پیاز، کلم، هویج، توتون و گلهای زینتی به ارزش 652 میلیارد و 164 میلیون ریال از طریق گمرک انزلی به کشورهای روسیه، آلمان، فرانسه، اندونزی، تاجیکستان، هلند، کنیا، چین، امارات، انگلستان، مولداوی، اردن، ترکیه، عراق و ازبکستان صادر شده است.

وی اظهار داشت: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال به لحاظ وزنی چهار درصد و همچنین از نظر ریالی 12 درصد افزایش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی بندرانزلی افزود: در این مدت 441 هزار و 321 متر مکعب چوب نیز از کشور روسیه و ازطریق این گمرک وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد افزایش نشان می دهد.

گمرک انزلی به دلیل واقع شدن در موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک همواره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است، این گمرک در طول تاریخ همواره به عنوان دروازه ورود به اروپا و شاهرگ اتصال شمال به جنوب شناخته شده است.

در حال حاضر نیز جایگاه مهم و حساس خود را به عنوان یکی از مراکز مهم ورود کالا به کشور و نقطه اتصال کریدور شمال و جنوب حفظ کرده است.