لزوم ساماندهی و مدیریت آبهای روان در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان توشنی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی مدیریت بحران شهرستان افزود: با مدیریت و ساماندهی آبهای روان و ذخیره آن بعنوان یک منبع آبی می توان خسارات را به حداقل رساند.



توشنی افزود: استفاده صحیح از منابع آبی و خاکی به پیشگیری از بحران و خشکسالی کمک خواهد کرد.

وی گفت: منابع تأمین را باید مهارت کنیم هم در بحث استفاده و نگهداری از آن همچنین در توسعه شهری باید استاندارد ها رعایت شود.

معاون عمرانی فرماندار گرگان اضافه کرد: بهترین راه برای حل آسیب ها و کنترل حوادث آموزش است که باید با همکاری همه دستگاه ها این امر را محقق سازیم.