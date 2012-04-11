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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

توشنی تاکید کرد:

لزوم ساماندهی و مدیریت آبهای روان در گرگان

لزوم ساماندهی و مدیریت آبهای روان در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار گرگان گفت: در سال گذشته شاهد بارندگی های زیادی در شهرستان بودیم که باید مدیریت صحیح در جهت ساماندهی از این نعمت الهی داشته باشیم و از آن بعنوان یک منبع ارزشمند استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان توشنی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی مدیریت بحران شهرستان افزود: با مدیریت و ساماندهی آبهای روان و ذخیره آن بعنوان یک منبع آبی می توان  خسارات را به حداقل رساند.
 
توشنی افزود: استفاده صحیح از منابع آبی و خاکی به پیشگیری از بحران و خشکسالی کمک خواهد کرد.

وی گفت: منابع تأمین را باید مهارت کنیم هم در بحث استفاده و نگهداری از آن همچنین در توسعه شهری باید استاندارد ها رعایت شود.

معاون عمرانی فرماندار گرگان اضافه کرد:  بهترین راه برای حل آسیب ها و کنترل حوادث آموزش است که باید با همکاری همه دستگاه ها این امر را محقق سازیم.

کد مطلب 1574389

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