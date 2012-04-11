شش هزار نفردر چهار محال و بختیاری تسهیلات مسکن دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عیدی، ظهر چهار شنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان چهار محال و بختیاری اظهار داشت: یک هزار و 341 نفر برای تعاونی مسکن و گروه ساخت 99 ساله در شهر های زیر 25 هزار نفر به بانک معرفی شده اند.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و 341 نفری که به بانک جهت تعاونی مسکن و گروه ساخت به بانک معرفی شده، بیان داشت: از این تعداد یک هزار و 282 نفر عقد قرارداد شده است.

عیدی تصریح کرد: پنج هزار و 25 خود مالکین به بانک معرفی شده است که از این تعداد چهار هزار و 612 نفر آن عقد قرارداد شده است.

وی ادامه داد: کل افرادی که به بانک معرفی شده شش هزار و 366 نفر است که از این تعداد پنج هزار و 894 نفر آن عقد قرارداد شده است.

عیدی یادآور شد: جمع کل مرحله اول تسهیلات مسکن مهر پنج هزارو 456 ، مرحله دوم پنج هزار و 52، مرحله سوم چهار هزارو 239 و مرحله چهارم سه هزارو 412 مورد بوده است که تحت مسئولیت بنیاد مسکن است.

عملیات اجرایی پنج هزار و 621 واحد در چهار محال و بختیاری اجرائی شده است

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پنج هزار و 182 اسکلت عملیات اجرایی در فرودین سال جاری انجام شده است.

محمود عیدی تصریح کرد: چهار هزارو 455 واحد سفت کاری و سه هزارو 733 واحد نیز نازک کاری عملیات اجرایی آن انجام شده است.