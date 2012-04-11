ترجمه «غرامت مضاعف» به زبان شکسته یک انتخاب آگاهانه بود

بهرنگ رجبی که به تازگی رمان «غرامت مضاعف» با ترجمه وی توسط انتشارات چشمه به چاپ رسیده است درباره این اثر و برگردان فارسی آن به خبرنگار مهر گفت: زمستان سال 1389 بود که ترجمه دو رمان «غرامت مضاعف» و «پستچی دوبار در نمیزند» از جیمز کین را به طور همزمان شروع کردم و در نهایت غرامت مضاعف مجوز گرفته و چاپ شد و اثر دیگر هنوز مجوز نگرفته است.
وی ادامه داد: ترجمه این 2 اثر رویهم سه ماه وقت برد که اتفاقا ترجمه همزمان آنها گرچه هر دو اثری از یک نویسنده بودند، باعث شد وقت بیشتر صرف کار کنم؛ چراکه زبان نویسنده در دو اثر با یکدیگر متفاوت و برای من حفظ زبان مستقل هر اثر دغدغه مهمی بود.
مترجم نمایشنامه «بن بست» نوشته ریچارد پارسونز با اشاره به اینکه اگر «پستچی دو بار در نمیزند» هم به چاپ رسیده بود میشد مقایسه بهتری از این زبان و ترجمه آنها ارائه کرد، توضیح داد: در «غرامت مضاعف» راوی یک کارگزار بیمه است که از طریق زبانبازی کارش را پیش میبرد. او مردی به نسبت متمول است در نتیجه ادبیات و گویش خاص خودش را دارد ولی در «پستچی دو بار در نمیزند» راوی یک فرد آس و پاس و از زندان درآمده است که خیلی هم صریح حرف میزند در نتیجه ادبیات این دو شخصیت در مقام راوی رمانها با یکدیگر متفاوت است.
رجبی افزود: من به شدت سعی کردم که این دو زبان به یکدیگر نزدیک نشوند و هر یک از آنها متناسب با شخصیت کتاب باشد.
این مترجم با اشاره به اینکه نسخه انگلیسی فیلمنامه «غرامت مضاعف» را هم مطالعه کرده است، بیان کرد: من سالهای پیش فیلم بیلی وایلدر بر اساس رمان «غرامت مضاعف» را دیدم و عاشق آن شدم ولی وقتی رمان را خواندم به نظرم نسخه سینمایی ضعیفتر آمد. فیلم تا نیمه بر اساس قصه اصلی پیش میرود ولی از یکجایی به بعد فیلم به سمت دیگری میرود و پایان متفاوتی هم دارد. حتی میتوانم بگویم وقتی رمان را خواندم دیگر مثل گذشته شیفته فیلم نیستم.
رجبی در پاسخ به این پرسش که چرا زبان محاورهای را برای ترجمه اثر انتخاب کردید و محاورهای بودن به حدی بود که ارتباط اولیه با متن را اندکی دشوار میکرد، عنوان کرد: اتفاقا تجربه استفاده از زبان شکسته در این دو اثر برایم مهم بود که متاسفانه یکی از آنها چاپ نشد. ما در ترجمه ادبیات جهان کمتر تجربه استفاده از زبان شکسته را داشتهایم و هنوز جای کار زیادی دارد.
وی اضافه کرد: ما در نگارش آثار با زبان شکسته تجربه صادق چوبک در رمان «سنگ صبور» و بهمن شعلهور را در رمان «سفر شب» داریم و همچنین ترجمه منوچهر انور در «عروسکخانه» نوشته هنریک ایبسن که به نظر من در دو اثر اولی رویکرد محافظهکارانه وجود داشته و در اثر سوم هم حاصل کار ناموفق بوده و زبان شکسته به زبان کوچه بازاری تهرانی تبدیل شده است.
مترجم نمایشنامه «دوباره اون آهنگو بزن سم» نوشته وودی آلن با اشاره به اینکه استفاده از زبان شکسته و محاورهای در نمایشنامه و فیلمنامهنویسی و ترجمه آنها بیشتر تجربه شده است، گفت: وقتی راوی اول شخص باشد این امکان بیشتر در اختیار مترجم است که از زبان محاورهای استفاده کند و من هم رمان «غرامت مضاعف» را به صورت یک مونولوگ بلند دیدم که میشد در آن از زبان شکسته استفاده کرد.
رجبی در جواب به این نکته که چطور شد تصمیم گرفتید بر خلاف متن اصلی کتاب زبان محاورهای را انتخاب کنید، توضیح داد: متن به من این امکان و اجازه را میداد و متن اصلی هم کم و بیش همین حال و هوا را داشت ولی به هر حال انتخاب زبان نوشتار یا گفتار در اختیار مترجم است و این انتخاب من بود. نکته قابل توجه این است که در انگلیسی فاصله چندانی بین زبان نوشتار و گفتار نیست و این تفاوت در زبان فارسی خیلی خود را نشان میدهد. به هر حال من تصمیمم این بود که متن را به محاوره برگردانم.
این مترجم همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه اگر اثر منراوی نبود باز هم چنین انتخابی داشتید؟ عنوان کرد: طبیعتا شیوه دانای کل و یا راوی سوم شخص این ظرفیت را نداشت و منراوی بودن رمان به من کمک کرد که این انتخاب را داشته باشم.
وی با اشاره به اینکه کتاب در روند دریافت مجوز 6 جمله آن حذف شده که به متن لطمهای نزده است، تشریح کرد: من این رمان را زمستان 89 ترجمه کرده و فروردین 90 به ناشر دادم و در این فاصله فقط بعد از ویرایش، نگاهی به آن انداختم و رویهم رفته از آن راضی هستم البته طبیعی است انسان رو به جلو حرکت کند و اگر امروز بخواهم این اثر را مرور کنم در چند جملهای تغییر ایجاد کنم ولی در کل از آن راضی هستم.
رجبی در پایان انتخاب رمان «غرامت مضاعف» برای ترجمه را هم انتخاب خودش دانسته و نه ناشر و در همین زمینه گفت: من کلا به ادبیات پلیسی - کارآگاهی علاقمند هستم و چند نفر از نویسندگان محبوبم افرادی هستند که در این ژانر مینویسند ولی در دورهای مشخصا به نوشتن و تحقیق درباره رمانهای پلیسی و اقتباس سینمایی از آنها میپرداختم و میخواستم مشخصا رمان پلیسی ترجمه کنم و به همین این دو اثر را برگزیدم.
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