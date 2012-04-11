قطع صادرات گاز به اروپا برای تنبیه این دولتهاست

عسکر جلالیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با قطع صادرات گاز به برخی از دولتهای اروپایی اظهار داشت: آنچه اتفاق افتاده، قطع صادرات گاز به برخی از کشورهای اروپایی، به دلیل تنبیه برخی از این دولتها در راستای رجز خوانی در سطح بین المللی است.

نماینده حوزه دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گاز یک نعمت طبیعی است، افزود: این نعمت طبیعی باید در اختیار همه مردم قرار بگیرد تا همه بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

جلالیان با بیان این موضوع که اروپایی‌ها گاز را برای مصارف مختلف نیاز دارند، ادامه داد: سیاست‌هایی که برخی از دولت‌های اروپایی دارند، ضد بشری و ناعادلانه است و آنها فکر می‌کنند هنوز اعمال این قبیل سیاستها جواب می‌دهد.

وی گفت: آنچه دولت در این چند روز اخیر تحت عنوان، سیاست قطع گاز به برخی از کشورهای اروپایی اتخاذ کرده، به نوعی تنبیه این دولتهاست برای اینکه اینها در مباحث حقوق بشری و رعایت این حقوق، تعدیل شوند و نهایتا پای میز مذاکره بیایند.

عضو کمیسون انرژی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: قطعا ملتهای این دول، به زودی متوجه خواهند شد که مورد چه ظلم و اجحافی از سوی دولت خود قرار گرفته‌اند.

جلالیان اضافه کرد: امیدواریم با این تصمیم اتخاذ شده، دولت‌های خاطی هرچه زودتر متوجه خطاهای خود شوند تا بیش از این مردمشان قربانی سیاستهای آنها نشوند.

وی ادامه داد: ایران کشوری قدرتمند، با منابع و ذخائر ارزشمندی است که این امر باعث شده ما در حوزه بین‌الملل نقشی تعین کننده داشته باشیم.

نماینده حوزه دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه نفت و گاز، به دنبال بازار نیستیم بلکه دیگر کشورها به دنبال نفت و گاز ما هستند.

عضو کمیسون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم برخی از کشورهای اروپایی را در این زمینه تحریم کنیم، دچار مشکل خواهند شد.