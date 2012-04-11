کتابخانه مساجد شهرستانهای تایباد و باخرز تجهیز شدند

حجت الاسلام حسین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در راستای فعال شدن کتابخانه ها، بستر سازی جهت استفاده بهینه از کتب موجود، ارتقاء سطح فکر و معلومات دینی جوانان و توسعه و گسترش فرهنگ کتاب خوانی، کتابخانه های مساجد این دو شهرستان تجهیز شدند.

وی به ضرورت و علل اجرای این طرح پرداخت و افزود: بدون شک بالا رفتن سطح علم و آگاهی جامعه، کمک شایانی به بهتر زندگی کردن و همچنین ارتقاء بعد فکری و معنوی افراد می کند.

وی افزود: جهت ترویج و گسترش فرهنگ کتاب خوانی با توجه به کمبود امکانات فرهنگی بویژه در روستاها نیاز مبرم جهت فعال کردن کتابخانه ها احساس شد و در همین راستا اداره تبلیغات اسلامی تایباد با ارسال کتب به صورت فصلی و ماهیانه و نیز قفسه های چوبی و میز و صندلی 27 کتابخانه شبستان شهری و روستایی را تجهیز کرد.