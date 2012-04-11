سه هزار نهال به یاد سه هزار شهید در دانشگاه تبریز غرس شد

دکتر سید محمد تقی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: اجرای این طرح علاوه بر نمادسازی برای فضای علمی دانشگاه کمک به توسعه فضای سبز آن است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر مساحت فضای سبز این دانشگاه از 362 هزارو 914 متر مربع در سال 84 در پایان سال 90 به 526 هزارو 226 متر مربع رسیده است.
علوی افزود: تعداد 37 هزار اصله درخت در فضای این دانشگاه وجود دارد که به این آمار باید 27 هزار گلدان تزئینی را نیز افزود.
رئیس دانشگاه تبریز زیبا سازی فضای آموزشی را برای کسب علم در یک محیط نشاط آور موثر دانست و از ادامه این روند در فرصت های آتی خبر داد.
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