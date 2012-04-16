افتتاح بیمارستان"ولایت"دامغان در 23 اردیبهشت

مرتضی علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افتتاح بیمارستان "ولایت" این شهرستان در 23 اردیبهشت ماه سالجاری، افزود: این بیمارستان از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال 85 به شهرستان دامغان است.

وی با تاکید بر اینکه بیکاری معضل اساسی دامغان است اظهار داشت: بحث بیکاری یک موضو ع ملی امروز جامعه ما است و باید درجهت حل معضل بیکاری تلاش کنیم.

علی آبادی گفت: در سال گذشته شهرستان دامغان در بحث ایجاد تعهدات اشتغال گام های خوبی برداشته و در این راستا این شهرستان توانست براساس آمارهای ارائه شده و ثبت در سامانه رصد رتبه اول را در استان سمنان کسب کند.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان دامغان به موضوع جذب اعتبارات سال گذشته اشاره کرد و افزودک مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان باید در جهت جذب کامل اعتبارات سال 90 تا پایان سال مالی تلاش کنند که اعتبارات اختصاص یافته به خوبی جذب شود.

علی آبادی یادآور شد: بودجه عمرانی امسال کشور 50 تا 70 درصد از افزایش برخوردار است که باید تلاش کرد که زمینه جذب اعتبارات عمرانی در سال جاری بهتر از گذشته فراهم شود.

نماینده دولت در شهرستان دامغان تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم و اساسی دولت که امسال در دستور کار خود قرارداده حمایت از کشاورزی بوده که برای توسعه کشاورزی و حمایت از کشاورزان برنامه های خوبی در دست اجراست .

علی آبادی خاطر نشان کرد: برای توسعه کشاورزی وحمایت از کشاورزان شهرستان دامغان افزایش 3 تا 5 هزار هکتار زمین کشاورزی به زمینهای کشاورزی این شهرستان پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: با حمایت ازبخش کشاورزی می توانیم زمینه اشتغال را در این بخش فراهم کنیم.

علی آبادی یکی از اقدامات مهم صورت گرفته در جهت حمایت از کشاورزی در شهرستان دامغان را تشکیل کمیسیون توسعه کشاورزی عنوان کرد و گفت: این کمیسیون هر هفته با حضور ادارات مرتبط تشکیل جلسه می دهد و موضوعات بخش کشاورزی را رصد خواهد کرد.

