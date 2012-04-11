راز سرقت شبانه از مطب در فیلم دوربینهای بانک

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران کلانتری 151 یافت آباد صبح روز 25 آبان سال گذشته در جریان دستبرد به یک مطب قرار گرفتند.

دقایقی بعد تیمی از ماموران در محل سرقت حاضر شدند. منشی مطب در جریان تحقیقات گفت: شامگاه 23 آبان پس از رفتن دکتر، مطب را تعطیل کرده و به خانه رفتم. امروز صبح زمانی که به مطب آمدم ، متوجه باز بودن و تخریب در شدم . پس از ورود به مطب با به هم ریختگی اسباب و اثاثیه روبه رو شده که پس از کمی بررسی دریافتم که برخی وسایل پزشکی داخل مطب به همراه مقداری وجه نقد ، طلا و جواهرات و عابر بانک شخصی ام که همه آنها را در کشوی میز نگهداری می کردم به سرقت رفته است .

در ادامه پرونده در اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت و تیمی از ماموران تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.

ماموران در جریان تحقیق از منشی مطب پی بردند او زمانی که برای باطل کردن عابر بانک خود به بانک مراجعه کرده بود متوجه شده مبلغ 200 هزار تومان ، از حساب وی برداشت شده است . با شناسایی شعبه بانک محل برداشت وجه ، کارآگاهان به بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته بانکی پرداخته و در تحقیقات خود موفق به شناسایی برداشت کننده پول از حساب مالباخته شدند .

کارآگاهان با توجه به زمان سرقت اطمینان پیدا کردند که سارق یا سارقان اطلاعات دقیقی از موقعیت و زمان کار مطب داشته و در زمان ارتکاب سرقت نیز با اطمینان از نبودن فرد یا افرادی در ساختمان ، اقدام به تخریب کامل در مطب و سرقت کرده اند .

با توجه به جمع بندی اطلاعات به دست آمده ، کارآگاهان با بهره گیری از تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته بانکی به تحقیقات میدانی از محل سرقت پرداخته و در تحقیقات خود متوجه شدند تصویر به دست آمده از دوربین های مداربسته بانکی متعلق به راننده یکی از آژانس های کرایه خودرو در نزدیکی محل سرقت می باشد .

شخصی که موفق به شناسایی راننده آژانس شده بود ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : حدود چند ماه پیش بود که برای انجام کارهای بانکی و جابه جا کردن مقداری پول در شعبات مختلف ، اقدام به کرایه خودرو از آژانس نزدیک محل کار کردم. در آن زمان صاحب عکس به عنوان راننده آژانس به محل کار من مراجعه و چندین ساعت را به همراه او بودم اما از آن زمان به بعد و با وجود آنکه چندین بار دیگر از همان آژانس درخواست ماشین کرده بودم ، دیگر او را ملاقات نکردم .

با شناسایی آژانس کرایه خودرو در منطقه یافت آباد و در نزدیکی محل سرقت ، کارآگاهان با مراجعه به مدیر آژانس در خصوص هویت صاحب تصویر دوربین های بانک به تحقیق پرداخته و او نیز ضمن شناسایی هویت دقیق صاحب عکس به نام بهروز 45 ساله به کارآگاهان گفت : در طول سال گذشته بهروز به عنوان راننده در این محل مشغول به کار بود تا اینکه از طریق تعدادی از همکاران و رانندگان آژانس متوجه شدم که او اعتیاد شدیدی به موادمخدر دارد . به همین علت و پس از بی نتیجه ماندن تلاش هایم برای ترک دادن او ، مجبور شدم اخراجش کنم .

با توجه به اطلاعات به دست آمده از مدیر آژانس ، کارآگاهان پایگاه پنجم با شناسایی مخفیگاه بهروز در منطقه یافت آباد به تحقیق از محل سکونت وی پرداخته و متوجه شدند اعضای خانواده اش نیز به خاطر اعتیاد شدید بهروز ، با او دچار اختلافات بسیار شدیدی شده به گونه ای که او خیلی کم نزد خانواده اش می رفت.

در شرایطی که پس از شناسایی محل سکونت متهم هیچگونه اطلاعات دیگری در خصوص محل های تردد وی وجود نداشت ، کارآگاهان این محل را تحت مراقبت های پلیسی و نامحسوس خود قرار داده و سرانجام صبح روز 17 فرودین متهم را پس از ورود به خانه دستگیر و به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال دادند .

سرهنگ کارآگاه علی اکبر اسدی -رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ - در ادامه اعلام این خبر گفت : با دستگیری متهم و آغاز تحقیقات ، وی به برداشت وجه نقد از حساب منشی مطب اعتراف کرد و در حال حاضر نیز با صدور قرار بازداشت قانونی و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

