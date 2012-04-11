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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۱۹

وکیلی به مهر خبر داد:

40 درصد مردم زیر چتر مالیات نیستند/ 34 هزار میلیارد مالیات در بودجه 91

40 درصد مردم زیر چتر مالیات نیستند/ 34 هزار میلیارد مالیات در بودجه 91

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر 40 درصد مردم ایران زیر چتر مالیات قرار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین وکیلی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تودیع مدیرکل امور مالیاتی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان مالیات پیش بینی شده در بودجه سال 91 اظهار داشت: در لایحه بودجه سال 91 بیش از 34 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: در بودجه سال گذشته نیز بیش از 28 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از این میزان بیش از 92 درصد محقق شد.

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به میزان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده طی سال گذشته عنوان کرد: در سال گذشته بیش از 6 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.

وکیلی تصریح کرد: در سال گذشته نیز 92 درصد مالیات بر ارزش افزوده در کشور وصول و محقق شد.

کد مطلب 1574441

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