تودیع و معارفه ای به سبک فیلمهای هندی

به گزارش خبرنگار مهر، همواره مراسم تودیع و معارفه با حاشیه هایی همراه است.

بخشی از این حواشی در جلسات تودیع و معارفه، احساسات است که این نوع اتفاقات به دلیل احساسی بودن مردم ایران تا حدی قابل قبول است که البته در حاشیه بروز احساسات، مدیر در حال تودیع گزارشی از عملکرد چندین ساله خود به صورت مختصر ارایه می کند.

اما صبح چهارشنبه تودیع و معارفه مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس به گونه ای متفاوت برگزار شد و تنها بحثی که در این راستا مطرح نشد ارایه عملکرد چند ساله و یا حداقل گزارشی از عملکرد سال گذشته این مدیر کل در استان فارس بود اما جای این بخش را سخنرانیهای احساسی پر کرده بود که از مجری برنامه گرفته تا برخی دیگر از مدعوین انجام دادند.

حضور پسر مدیرکل تودیع شده برای سخنرانی بخشی دیگری از فضای احساسی این مراسم را رقم زد به گونه ای که خبرنگاران را به یاد فیلمهای احساسی هندی انداخته بود.

مراسم تودیع و معارفه مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس طبق اعلام قبلی قرار بود که در ساعت هشت صبح انجام شود که این مراسم با حدود یک ساعت تاخیر برگزار شد.

مجری برنامه که با استفاده از الفاظ و کلمات عارفانه و احساسی سعی داشت به گونه ای اشک حاضران را مشاهده کند شاید بیشتر از هر کدام از مسئولان سخنرانی کرد وحتی مدیر روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور که از میان حاضران با نشان دادن ساعت خود سعی داشت کمبود وقت را به این مجری یادآوری کند باجمله "ساعتت را چند خریدی" مجری مواجه شد.

در ادامه در حالیکه همگان انتظار داشتند شاهد سخنرانی مدیر کل در حال تودیع و یا مسئولان دیگر باشند کلیپی پخش شد که به خداحافظی و طلب حلالیت مدیر کل، بازدید از یک منطقه و نشان دادن عکسهایی از زمان جوانی وی اختصاص داشت.

پسر مدیر کل نیز سخنرانی کرد

در ادامه این جلسه احساسی نوبت به فرد دیگری رسید که شاید در تاریخ تودیع و معارفه های کشور بی سابقه بود و مجری برنامه پسر مدیر کل در حال تودیع را برای سخنرانی دعوت کرد.

حضور پسر مدیر کل نیز به گونه ای جذابیتهای مختلفی داشت زیرا این جوان نیز در خصوص نوع مدیریت پدر و اینکه در زمان کودکی به همراه پدر در استانهای خوزستان و... که محل خدمت پدر بوده همواره در ماموریتها پدر را همراهی می کرد سخنرانی احساسی کرد.

خبرنگاران همچنان بیکار

ادامه جلسه مجری برنامه نیز از پسر مدیرکل در خواست کرد که پدر خود را برای سخنرانی احضار کند که در این موقع بود که نور امیدی در دل خبرنگاران حاضر در جلسه روشن شد تا شاید بتوانند پس از دو ساعت اقدام به نوشتن خبری کنند.

حضور خداخواست شهبازی مدیر کل سابق بنیاد مسکن استان نیز برای خبرنگاران فایده ای نداشت زیرا این مدیر کل هم به گفتن این جمله که قصد ارایه گزارش ندارم، به تقدیر و تشکر از همکاران، مدیران، خانواده وبسنده کرد.

خبرنگاران که همچنان در انتظار شندیدن مطالب خبری در این جلسه بودند با شنیدن نام رئیس بنیاد مسکن کشور خوشحال شدند اما این حضور نیز فایده ای برای اهالی رسانه نداشت زیراتابش نیز در سخنرانی خود یادآوری خدمات 32 ساله مدیر کل در حال تودیع را در اولویت قرار داد.

معاون عمرانی استاندار فارس جبران کرد

در ادامه این مراسم بود که معاون امور عمرانی و هماهنگی استاندار فارس پس از حضور در جایگاه، اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در فارس را مناسب توصیف کرد و گفت: بنیاد مسکن فارس بار سنگینی را به دوش کشیده و روستاهای استان فارس به واسطه فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس متحول شده است.

محسن اردکانی تاکید کرد: یکی از مشکلات موجود بحث مهاجرت روستاییان به شهرها بود که برای مقابله با این حرکت توسعه و ایجاد زیرساختها در روستاهای استان در برنامه قرار گرفت.

وی یادآور شد: در سال 84 که زمین لرزه 5.4 ریشتری زرین دشت روی داد حدود چهار هزار خانه به صورت کامل و یا نیمه کامل مخروبه شد که با تلاشهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس در سال 90 کلیه منازل این روستا مقاوم سازی شد به حدی که زمین لرزه 5.5 ریشتری نیز کمترین آسیب به این منازل نزد.