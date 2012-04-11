سیلاب در چند قدمی کویر سوزان/ زمین گلباف بعد از 40 سال سیراب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر کسی است که نداند استان کویری کرمان از ناحیه کمبود و حتی نبود آب چه خساراتی متحمل شده ومی شود. با این وجود و اگر چه پهناورترین استان کشور به کویری بودن شهره است، اما وجود باغات و مزارع بسیار، آن هم با انواع محصولات با کیفیت درمناطق مختلف این استان، از کشاورزی پر رونق در دل این کویر سخت حکایت دارد.

در حال حاضر، بخشهای زیادی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب استان کرمان با هکتارها باغ و مزرعه پوشانده شده است که با تحمل خشکسالی های متوالی، چشم به آسمان دوخته اند و منتظر بارش هستند.

سال زراعی 90 تا 91 اما، آسمان کرمان کمی دست از خساست خود برداشته و به نسبت دوره های پیشین با افزایش بارندگی در مناطق مختلف استان روبرو شده ایم تا جایی که در منطقه ای همچون گلباف، باران بهاره سیلاب به راه انداخت.

گلباف از توابع استان کرمان است که در جنوب شرقی آن و در فاصله 125 کیلومتری مرکز استان قرار گرفته است. ساکنان این بخش، در همسایگی کویر داغ لوت خانه ها و باغات و نخلستانهای خود را بنا کرده اند. در شمال بخش گلباف، شهداد قراردارد.

ساکنان این بخش بیشتر به کشاورزی و قالیبافی مشغول هستند. نخلستانهای گلباف سالانه بیش از 5 تن در هکتار محصول می دهند( البته این میزان برداشت، مربوط به باغات شهداد و گلباف است). به جز خرما، باغهای دیگری هم در این بخش قرار دارند که از آن، انواع زردآلو، انگور، انجیر، انار، به، هلو و گردو به دست می آید.

در 40 سال اخیر اما، خاک این منطقه و باغات و نخلستانها تشنه بوده است و کشاورزان و باغداران، تنها از طریق همان مقدار آب کمی که از قنوات به دست می آمده، روزگار گذرانده اند. تا اینکه دوشنبه این هفته، ناگهان بغض آسمان ترکید و گلباف و مردمانش با مشاهده بارش شدید بهاره، سالی نکو را برای خود پیش بینی کردند.

گر چه بارندگی شدید موجب طغیان رودخانه فصلی در این منطقه شد و با خود خسارات بسیاری به همراه داشت اما، اهالی بخش گلباف کرمان، گویی به آرزوی دیرینه خود دست یافته، به شادمانی و سرور پرداختند.

سرپرست بخشداری گلباف هم این مسئله را تایید کرده و می گوید: بارش دوشنبه شب در 40 سال اخیر بی سابقه بوده است.

علی خزاعی می افزاید: این بارندگی که با تگرگ و بارش شدید باران همراه بود، باعث شد تا رودخانه فصلی که در حاشیه جاده هم قرار دارد، طغیان کرده و موجب بروز سیلاب شود.

وی با بیان اینکه ارتفاع این بارش 15 میلیمتر اعلام شده است، اظهار می دارد: خوشبختانه این سیلاب خسارت جانی به دنبال نداشته، اما به باغات و مزارع کشاورزی آسیب وارد شده است.

سرپرست بخشداری گلباف ادامه می دهد: همچنین بخشی از جاده حاشیه این رودخانه هم در اثر این سیلاب خسارت دیده است.

خزاعی میزان خسارت وارده را یک میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرده و بیان می دارد: اگر چه این بارش شدید با خود خساراتی به همراه داشته اما مردم منطقه با مشاهده بارندگی اخیر، ابراز خوشحالی کردند.

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