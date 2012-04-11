2000 میلیارد ریال بودجه پژوهشی در خراسان رضوی پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نیاوند ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه پژوهش محوری را شرط لازم برای افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها با محصولات مشابه خارجی عنوان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: موافقت مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد از یک سو، اولویت بندی نیازهای پژوهشی استان و هدایت پژوهشگران به سمت انجام پژوهش های کاربردی از سوی دیگر در ارتقاء کیفیت کالاهای ایرانی و افزایش اعتبار نشان تجاری این کالاها در کشورهای وارد کننده مثمر ثمر باشد.

وی حمایت از سرمایه گذاری در استان با اولویت سرمایه گذاران خراسانی ساکن خارج استان و نیز خراسانی های مقیم خارج از کشور را از دیگر برنامه های استان در سال جاری عنوان کرد.

وی اظهار داشت: افراد یاد شده به استان دعوت و ضمن آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری، از تسهیلات حمایتی دولت به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته مطلع خواهند شد.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی استان که منجر به تعطیلی و با فعالیت کمتر از ظرفیت آنان شده است، تصریح کرد: در جلسات مشترکی که با مدیران واحدهای یاد شده و مسئولان بانک های استان برگزار خواهد شد، معوقات ناشی از نوسانات و تحولات اقتصادی این واحدها تقسیط و جرایم شش درصد آنها بخشیده می شود.

وی اصلاح نظام مصرف انرژی در واحدهای صنعتی را ضروری دانست و ادامه داد: اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به واحدهایی که روش های تولید و نیز مصرف انرژی شان را اصلاح کنند، در سال جاری استمرار خواهد یافت.

وی توسعه بخش کشاورزی را از جمله مهم ترین برنامه های استان در سال 91 عنوان کرد و گفت: واگذاری 170هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی به امر کشاورزی، توسعه تولیدات گلخانه ای و مدیریت سطح و حجم در بحث پرورش دام و طیور و تجمیع اراضی کشاورزی برای مقرون به صرفه شدن مکانیزاسیون آبیاری از برنامه هایی است که در سال جاری پررنگ تر از سال گذشته اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به بسترسازی برای اصلاح آبیاری در 51 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تاکید کرد: تحقق این هدف منجر به صرفه جویی 500 میلیون متر مکعب، معادل سهم استان از آب سد دوستی، می شود.

وی با اشاره به مذاکرات اخیر هیئت پاکستانی با مقامات استان برگزاری نمایشگاه خراسان رضوی در ایالت پنجاب و مشهد را از جمله توافقات سفر استاندار خراسان رضوی به ایالت پنجاب یاد کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته نمایشگاه خراسان رضوی در لاهور تا پایان اردیبهشت ماه امسال و نمایشگاه طرف مقابل در مشهد تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.

وی در مورد اهم توافقات و تاکیدات صورت گرفته در این دوره از مذاکرات اظهار داشت: ایجاد کشتارگاه صنعتی در ایالت پنجاب، ارائه خدمات فنی مهندسی، بهره گیری از توان پزشکان مجرب استان، استفاده از تجربیات متروی مشهد و ایجاد کارخانه لبنیات از جمله درخواست های طرف پاکستانی بود.

نیاوند افزود: در مقابل مسئولان استان نیز نیازهایی چون گندم، ذرت، جو، برنج و نیز مرکبات برای برخی مواقع سال را به آنان اعلام کردند.