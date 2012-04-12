به گزارش خبرنگار مهر، سومین هفته از اولین ماه سال 1391 تحت تاثیر اتفاقات خوش و ناخوشایند زیادی برای ورزش ایران سپری شد که شاید مهمترین اتفاقات خوب آن عملکرد فوق العاده نوشادعالمیان در مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا و عنوان چهارمی این بازیکن بود و قهرمانی جوانان بسکتبال در غرب آسیا و نایب قهرمانی تکواندوکاران نوجوان در جهان که البته با یک پله سقوط به دست آمد.

این هفته به جز این رشته‌ها و والیبال که بهترین‌های سال 90 خود را شناخت برای دیگر رشته‌ها در آرامش و بدون خبر سپری شد البته به جز فوتبال که طی این هفته در رده ملی درجا زد و در رده باشگاهی هم شاهد حاشیه‌های زیادی بود که حتی منجر به جریمه دو تیم، کسر امتیاز از پرسپولیس، محرومیت یک داور و در نهایت خداحافطی وی شد.

البته در طول این هفته علی کریمی با دو رای متفاوت روبه‌رو شد که یکی حاکی از تشویق وی بود ودیگر دربرگیرنده یک تذکر و این از اتفاقات جالب این هفته بود. مهمترین رویدادهای هفته رو پایان عبارت است از:

گلباران مزار کاپیتان در چهاردمین سالگرد درگذشتش

مراسم چهاردهمین سالگرد درگذشت سیروس قایقران، کاپیتان فقید تیم ملی فوتبال ایران عصر روز پنجشنبه گذشته با حضور جمع کثیری از ورزشکاران پیشکسوت، مسئولان استان و علاقمندان به این مرحوم همراه با گلباران مزارش در کلویر انزلی برگزار شد ضمن اینکه در کنار این مراسم انتخاب بهترین‌های ورزشکاران سال 90 در قالب مراسم چهارمین همایش بزرگداشت کاپیتان پیشین تیم ملی ایران نیز برگزار شد.

نوشاد عالمیان در رده چهارم کاپ آسیا ایستاد

نوشاد عالمیان، بازیکن المپیکی و ستاره تنیس روی میز ایران یکشنبه گذشته در دیدار رده‎بندی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کاپ آسیا برابر "جیانگ تیانی" از هنگ‎کنگ شکست خورد و در رده چهارم قرار گرفت. این برای نخستین‎بار در طول تاریخ بود که یک بازیکن ایرانی عنوان چهارم این رقابت‎ها را به دست آورد و در مجموع توانست با عملکرد خوبش به خصوص در دیدار که برابر ورزشکار معروف چینی داشت و صعودش به مرحله نیمه نهایی - برای نخستین‎بار- تحستین مسئولان جهانی این رشته را موجب شود. ندا شهسواری در پایان این مسابقات در رده سیزدهم ایستاد.

جوانان بسکتبال ایران قهرمان شدند

یکشنبه شب گذشته مرحله دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان غرب آسیا با قهرمانی تیم کشورمان در لبنان به پایان رسید. تیم جوانان ایران که در سه دیدار نخست خود به ترتیب تیم‎های اردن، سوریه و یمن را شکست داده بود در دیدار پایانی تیم میزبان را شکست داد و قهرمان غرب آسیا شد تا به عنوان قهرمان این مسابقات در رقابت‌های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا شرکت کند.

پرسپولیس - داماش نیمه تمام ماند

حاشیه‎های فوتبال ایران در هفته رو به پایان از لیگ برتر و با دیدار تیم‎های پرسپولیس و داماش آغاز شد. در چارچوب هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور که یکشنبه گذشته برگزار شد، دیدار دو تیم پرسپولیس و داماش در حالیکه 2 بر یک به سود گیلانی‎ها در جریان بود، متوقف شد. فحاشی هواداران پرسپولیس به داور مسابقه عاملی بود که باعث شد محمود رفیعی، داور بازی در نخستین دقیقه وقت اضافه بازی را متوقف کند. این نخستین بازی در لیگ یازدهم بود که نیمه تمام ماند.

نایب قهرمانی نوجوانان تکواندوی ایران با یک پله سقوط

نهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان یکشنبه شب گذشته با نایب قهرمانی تیم ایران در "شرم الشیخ" مصر به پایان رسید. نمایندگان ایران درحالی به عنوان نایب قهرمانی مسابقات امسال اکتفا کردند که در دوره پیشین این رقابت‎ها صاحب عنوان قهرمانی شده بودند اما آنها در این دوره از مسابقات با مجموع دو مدال طلا، دو مدال نقره و 62 امتیاز یک پله سقوط کرده و نایب قهرمان شدند. کره جنوبی و روسیه تیم‎های اول و سوم این مسابقات شدند.

رای به پیروزی داماش، کسر امتیاز از پرسپولیس و جریمه دو تیم در دیدار جنجالی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به فاصله یک روز پس از دیدار جنجالی تیم‎های پرسپولیس و داماش آرای مربوط به این دیدار را اعلام کرد. براساس آرای اعلام شده در روز دوشنبه، تیم داماش 3 برصفر برنده معرفی شد اما به دلیل فحاشی تماشاگرانش به یکی از بازیکنان پرسپولیس صد میلیون ریال هم جریمه شد. پرسپولیس هم علاوه بر محکومیت به پرداخت مشابه این جریمه به کسر 2 امتیاز هم محکوم شد. ضمن اینکه محمود رفیعی - داور بازی - نیز با محرومیت چهار جلسه‌ای مواجه شد. همچنین طبق این رای برای علی کریمی هم 50 میلیون ریال پاداش در نظر گرفته شد.

بهترین بازیکنان سال 90 والیبال ایران معرفی شدند

هشت بازیکن برتر سال 90 والیبال ایران دوشنبه گذشته از سوی سازمان لیگ فدراسیون والیبال معرفی شدند. مهدی مهدوی (سایپای البرز)، رضا قرا (کاله آمل)، سهیل احمدی (آلومینیوم المهدی بندرعباس)، امین علوی (بانک کشاورزی)، محمد حسن صنوبری (باریج اسانس کاشان)، فرهاد پیروت‎پور (شهرداری ارومیه)، مجتبی میرزاجان‌پور (پیکان تهران) و ناصر رحیمی (کرمان) بهترین والیبال ایران هستند که یکشنبه آینده در مراسم اختتامیه لیگ برتر از آنها تقدیر می‎شود.

داور دیدار جنجالی فوتبال خداحافظی کرد

محمود رفیعی، داور دیدار جنجالی تیم‎های پرسپولیس و داماش گیلان که در این بازی مورد توهین برخی تماشاگران تیم تهرانی قرار گرفت سه شنبه گذشته از دنیای قضاوت خداحافظی کرد. وی در حالی تصمیم به کناره گیری از قضاوت گرفت که از سوی کمیته داوران چهار جلسه محروم شده بود.

ساحلی‎بازان ایران نهم شدند

تیم ملی والیبال ساحلی ایران سه شنبه گذشته با مجموع دو پیروزی و یک شکست در رده نهم مشترک مسابقات تور آسیا - اقیانوسیه در شهر خانومه تایلند دست یافت. پرویز فرخی و آق محمد سلاق ساحلی بازان ایران در این رقابت‎ها بودند که برابر تیم اول سنگاپور و تیم دوم چین پیروز شدند و در مصاف با تیم اول اندونزی شکست خوردند.

AFC به علی کریمی تذکر داد

کمیته برگزاری رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه گذشته اعلام کرد که براساس گزارش داور و ناظر دیدار تیم‏های الغرافه قطر و پرسپولیس، بازیکن شماره 8 نماینده ایران به نام علی کریمی در بازی اخیر این تیم در لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم الغرافه قطر درجریان بازی چندین بار به داور بازی اعتراض کرده است. در همین راستا "آلکس سوسی"، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‎ای به مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران بابت چنین رفتاری به علی کریمی تذکر داد.

"العین" میزبان تیم ملی فوتبال ایران

مسئولان فدراسیون فوتبال امارات سه شنبه گذشته شهر العین را به عنوان محل برگزاری دیدار دوستانه تیم‎‌های ایران و امارات انتخاب کردند. این دیدار 29 فروردین ماه برگزار می‎شود.

مهرام به قهرمانی بسکتبال غرب آسیا نرسید

مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا طی روزهای دوشنبه و سه شنبه گذشته با برگزاری دیدارهای سوم و چهارم میان دو تیم مهرام ایران والریاضی لبنان در تهران پیگیری شد که طی آن مهرام از دیدار سوم برنده خارج شد اما نتیجه دیدار چهارم را واگذار کرد. با توجه به اینکه سهم دو تیم از دیدارهای اول و دوم که در لبنان برگزار شد نیز یک برد و یک باخت بود، کار برای تعیین قهرمان به دیدار پنجم کشیده شد.

فوتبال ایران درجا زد

رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) که مربوط به ماه آوریل است روز چهارشنبه منتشر شد که براساس آن جایگاه ایران نسبت به رنکینگ قبلی هیچ تغییری نکرد. براساس رده بندی منتشر شده تیم ملی فوتبال ایران با 578 امتیاز همچون ماه گذشته پس از تیم‌های استرالیا، ژاپن و کره‎جنوبی در رده چهارم آسیا و 51 جهان قرار دارد.

نکونکام سکته نکرد!

"نکونام سکته کرد"، این خبری قابل توجه بود که روز چهارشنبه منتشر شد اما کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان و بازیکن اوساسونا اسپانیا آن را در حد یک شایعه و بی‌اساس خواند. نکونام حتی گفت که کاملا سالم هستم و در دیدار بعدی اوساسونا نیز به میدان خواهم رفت.