صدا و سیمای البرز به دنبال یک اتفاق و حرکت منطقی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صفار در حاشیه بازدید نماینده مردم کرج در مجلس از استودیو خبر این سازمان با اشاره به اقدامات انجام شده برای راه اندازی سیمای البرز گفت: صدا و سیمای البرز به دنبال یک اتفاق و حرکت منطقی برای راه اندازی هرچه سریعتر این مرکز به عنوان یک دانشگاه عمومی است.

وی ادامه داد: همزمان با تشکیل استان باید بسترسازی لازم برای راه اندازی صدا و سیما توسط مسئولان استانی مهیا شود، هر چند که این کار در البرز با وقفه انجام شد اما جا دارد از حمایتهای استاندار، نمایندگان مردم و سایر مسئولان سازمانی و استانی تشکر کنیم.

وی با اشاره به موانع موجود برای راه اندازی صدا و سیما از نمایندگان مردم و سایر مسئولان خواست برای رفع مشکلات موجود اولویت ها را در نظر داشته باشند تا به زودی مطالبه مردم در این راستا تحقق یابد.

وی همچنین خواهان استمرار این مساعدتها تا حصول نتیجه نهایی و قطعی کار شد و اضافه کرد: در شرایط حاضر برای رسیدن به هدف نهایی برای راه اندازی سایت اصلی، صدا و سیمای البرز به دنبال یک اتفاق و حرکت منطقی توسط عوامل باز دارنده است و تمام تلاش ما برای ایجاد دانشگاه عمومی با ظرفیت چند میلیونی این استان است.

صفار افزود: انشاالله با افتتاح بخش خبر تلویزیونی در ساختمان فعلی در آینده ای نزدیک همشهریان استان البرز می توانند از سه بخش خبری در ساعات 17، 21 و 24 همراه با یک بخش گفتگوی ویژه خبری استفاده کنند.

آجرلو برای راه اندازی سریعتر صدا وسیما وعده پیگیری داد

فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی نیز برای حمایت از راه اندازی این مرکز اعلام آمادگی کرد.



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال 91 توسط مقام معظم رهبری گفت: برای پیشرفت و توسعه تولیدات استانی متناسب با نامگذاری امسال، حضور صدا و سیما باید حضوری متفاوت باشد و این حضور به عنوان یک جایگاه استراتژیک فرهنگی در استان البرز از اهم واجبات است.

وی گفت: حضور صدا و سیما در استان البرز به عنوان یک جایگاه استراتژیک از واجبات است.

فاطمه آجرلو تاکید کرد: به نوبه خود برای پیگیری اموری که نا تمام مانده اقدام خواهم کرد و برای راه اندازی هر چه سریعتر صدا و سیمای البرز از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

در پایان فاطمه آجرلو به اتفاق مدیر کل مرکز و سایر مدیران مجموعه از استودیوی تازه تاسیس خبر تلویزیونی نیز

بازدید کرد.