سرانه مصرف آبزیان در فارس به هشت کیلوگرم رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعادت بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح مرکز پخت غذاهای دریایی استان فارس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر سرانه مصرف آبزیان در استان فارس یادآور شد: سرانه مصرف آبزیان در استان فارس حدود پنج کیلوگرم بود که با استفاده از برنامه های مختلف آموزشی و راهبردی تا پایان سال جاری سرانه مصرف آبزیان در فارس به 10 کیلوگرم برای هر نفر خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در برخی از شهرستان های جنوبی استان متوسط مصرف سرانه آبزیان حدود 30 کیلوگرم است.

مدیر کل شیلات استان فارس در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت مرکز عمده فروشی آبزیان و میزان تولید آبزیان استان در سال گذشته، گفت: سالانه 16 هزار تن انواع آبزیان به فارس وارد و از این استان به استانهای دیگر صادر می شود که در این راستا طی چند سال گذشته بحث راه اندازی مرکز عمده فروشی ابزیان استان فارس در شیراز مطرح شد.

سعادت تصریح کرد: در حال حاضر زمین ساخت این مجموعه مشخص و فعالیت های اولیه آغاز شده که با اعتباری حدود سه میلیارد تومان راه اندازی خواهد شد.

وی در خصوص میزان تولید استان فارس در سال گذشته نیز یادآور شد: با توجه به خشکسالیهای چند سال گذشته تولید ماهی در استان فارس کاهش نداشته و در سال گذشته بیش از شش هزار تن انواع ماهی های سردابی و گرمابی در فارس تولید شده است.

مدیر کل شیلات استان فارس ادامه داد: در سال گذشته 30 میلیون قطعه تکثیر ماهی سردابی و گرمابی و پنج میلیون ماهی زینتی تکثیر شده است.

سعادت افزود: 10 هزار قطعه ماهی خاویاری از شمال کشور وارد و 12 تن گوشت ماهی خاویاری نیز تولید شد.