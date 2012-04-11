محمد جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل اینکه روزنامه ایران تکذیبه اینجانب را در روزنامه به چاپ نرسانده است برای تنویر افکار عمومی باید توضیحاتی را ارائه دهم. این روزنامه با القاء دروغ سعی بر متهم کردن بنده داشته است.

وی با اشاره به اینکه تا ضرورت پیدا نکند در رابطه با فساد بزرگ مالی مصاحبه نمی کند، خاطرنشان کرد:37 روز پس از کشف و برخورد با این فساد توسط بانک صادرات ایران ، به دلیل فرافکنی و دادن آدرس غلط برخی از مسوولین و رسانه ها، مجبور به مصاحبه و روشنگری شدم که منجر به برکناری ام از بانک صادرات توسط مسوولین شد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات تاکید کرد: امروز بنا به ضرورت مطالبی را عرض می کنم . اینجانب با مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده قبل و بعد از کشف این فساد نه به صورت حضوری و نه تلفنی مذاکره نداشته ام. فقط بعد از دستگیری مه آفرید در بانک صادرات ایران ، با هماهنگی مسوولین دادگستری خوزستان به منظور شناسائی دارائی ها و اموال این گروه با بعضی از وابستگان و مسوولین شرکت های وابسته با حضور مسوولین مربوطه در دفتر کار مذاکره داشته که منجر به شناسائی برخی دارائی ها و معرفی به مسوولین قضائی شد.

وی با تکذیب خبر روزنامه ایران گفت: اینکه مسوولین روزنامه ایران و برخی مسوولین دولتی به دنبال کشیدن پای اینجانب به پرونده فساد بزرگ هستند جای تاسف و نیاز به روشنگری دارد. این کار علی رغم آگاهی از کشف این باند توسط بانک صادرات و مسولان این بانک و برخورد قاطع از سوی اینجانب انجام می شود.

جهرمی تاکید کرد: آقای جوانفکر به جای القای دروغ و دادن آدرس غلط به مردم بهتر است از آقای رحیم مشائی سئوال کند و ایشان را مجاب کند تا با ارائه توضیحات برای مردم روشن کنند که جلسات خصوصی با آقای مه آفرید خسروی در دفترشان در چه رابطه بود که منجر به مصوبه دولت نیز برای ایشان شد. اگر آقای مشائی برای مردم توضیح ندهد بی انصافی و نامردی به مردم عزیز است.

وی تاکید کرد: در عین حال مطالبی در خصوص پرونده و این گروه دارم که به زودی در اختیار مردم فهیم قرار می دهم.