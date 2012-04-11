به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که رتبه دوم تعداد بینندگان را در سال 1390 کسب کرده، داستان مردی موحد از مسیحیان را روایت میکند که به منظور یافتن حقیقت از کلیسایی در مدینه راهی هند شده در آنجا در مییابد شخصی که به دنبال اوست در شهر مدینه حضور دارد و سریعا به کلیسای خود مراجعت میکند تا این خبر را به راهب کلیسا بدهد. اما زمانی که او میرسد پیامبر خاتم از میان مسلمانان رخت بر بسته و اتفاقات نا گواری در مدینه در حال رخ دادن است اتفاقاتی که مسحیان در ورود به مدینه شاهد آن هستند.
طراحی حرکات فرم این اثر به عهده سعید داخ است و سیدجواد طاهری، علی یعقوبزاده، علیرضا عمرانی، سیدوحید میریونسی، سیدعلی سجادی، زینالعابدین تقیپور، رضا حجارزاده، مصطفی یعقوبی، سعید شیخ الاسلام، مهدی بهیزاد در نمایش "تا اشکستان" نقش آفرینی میکنند.
گروه هنری سایه کار خود را در سال 1379 با رویکرد انتقال مفاهیم دینی و با استفاده از ابزار تاثیرگذار تئاتر و با حفظ فرهنگ و هنر اسلامی و با بهره گیری از جوانان و پیشکسوتان این حوزه فعالیت هنری خود را با سوگواره نمایشی "بیرق ماندگار" به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) در تالار مولوی دانشگاه تهران آغاز کرد که با استقبال بازدید کنندگان همراه بود. از فعالیتهای این گروه تا کنون میتوان از اجرای نمایشهای "بغضی که ماند"، "تا اشکستان"، "آن سوی پنجره"، "طالب"، "ضیافت اشک" نام برد.
نمایش "تا اشکستان" تا 6 اردیبهشت جاری همه روزه ساعت 19 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران اجرا میشود.
نمایش "تا اشکستان" سوگواره نمایشی حضرت زهرا (س) کاری از گروه سایه نوشته و کارگردانی حمید حرا به مناسبت ایام فاطمیه از چهارشنبه 23 فروردین ساعت 19 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که رتبه دوم تعداد بینندگان را در سال 1390 کسب کرده، داستان مردی موحد از مسیحیان را روایت میکند که به منظور یافتن حقیقت از کلیسایی در مدینه راهی هند شده در آنجا در مییابد شخصی که به دنبال اوست در شهر مدینه حضور دارد و سریعا به کلیسای خود مراجعت میکند تا این خبر را به راهب کلیسا بدهد. اما زمانی که او میرسد پیامبر خاتم از میان مسلمانان رخت بر بسته و اتفاقات نا گواری در مدینه در حال رخ دادن است اتفاقاتی که مسحیان در ورود به مدینه شاهد آن هستند.
نظر شما