محمد دلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات کتبی قرآن در استان سمنان، افزود: این مسابقات در 10 رشته کتبی با همکاری دارالقرآن الکریم این اداره کل و اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان برگزار می شود.

وی روخوانی، تجوید سطح یک و دو، مفاهیم سطح یک و دو و سه و چهار، تفسیر جزء 19 و تفسیره سوره ابراهیم(ع) را از جمله این رشته ها عنوان کرد.

دلالی اظهار داشت: حلیه القرآن(یک و دو) نوشته موسوی بلده، جلد اول تا نهم مفاهیم نوشته وکیل، نسیم حیات 18 و 19 نوشته بهرام پور و نسیم حیات و تفسیر نمونه از جمله منابع مسابقات قرآنی در استان سمنان است.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان مهلت ثبت نام در این دوره از مسابقات را پنج شنبه بیست و چهارم فروردین ماه سال جاری عنوان کرد و گفت: علاقمندان جهت ثبت نام به ادارات تبلیغات اسلامی و موسسات قرآنی مردمی سراسر استان مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه آزمون صبح جمعه اول اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود خاطر نشان کرد: به نفرات برتر جوائزی ارزنده اهداء خواهد شد.