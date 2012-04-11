ولایتمداری ویژگی برجسته ارتش/ لشکر 28 پیاده کردستان در اوج آمادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس رزمیگر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: حرکت در مسیر ولایت و دفاع از آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری ویژگی اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و به دلیل این ویژگی است که ارتش امروز در جایگاه ویژه ای در میان مردم دست پیدا کرده است.

وی با اشاره به جایگاه ارتش در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در حالی که ارتش های دنیا در خدمت استکبار و اهداف شخصی رهبران کشورها هستند که ارتش جمهوری اسلامی ایران مدافع راستین اسلام، نظام و انقلاب اسلامی است و به همین دلیل نیز امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری نیز همواره نگاه ویژه ای به ارتش داشته اند.

فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران چه در جریان پیروزی انقلاب و چه در جریان هشت سال دفاع مقدس همواره حضوری موثر و قابل توجه در صحنه داشته است و رشادت های ارتش برای تحکیم پایه های نظام اسلامی بدون شک برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی جاودانه شده است.

وی با اشاره به فعالیت ها و اقدامات ارتش بعد از پایان جنگ تحمیلی در راستای رسیدن کشور به خودکفایی در عرصه های مختلف نظامی یادآور شد: امروز به برکت وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیروهای هوایی، دریایی و زمینی ارتش توانسته اند موفقیت های بسیاری را در عرصه تولید و طراحی ادوات نظامی به دست آورند که بدون شک این موفقیت ها ضامن اقتدار و عظمت بیشتر نظام اسلامی در جهان است.

رزمگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی لشکر 28 پیاده کردستان برای دفاع از آرمان های نظام عنوان کرد: امروز لشکر 28 پیاده کردستان در اوج آمادگی قرار دارد و این آمادگی در کنار حضور در صحنه سایر نیروهای نظامی و انتظامی باعث شده است که امنیت در کردستان پایدار باشد.

وی به برنامه های پیش بینی شده برای اجرا در استان کردستان همزمان با روز 29 فروردین ماه اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح در سنندج، اجرایی کردن برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی، دیدار جمعی از فرماندهان لشکر 28 پیاده کردستان با نماینده ولی فقیه و دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران از جمله برنامه های پیش بینی شده برای اجرا در طول هفته جاری در این استان است.