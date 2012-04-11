استانداری تهران از تولیدکنندگان موتورسیکلتهای برقی حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمودی افزود: جایگزینی موتورسیکلتهای برقی به جای موتورسیکلتهای فعلی نه تنها مصوبه شورای عالی ترافیک کشور است بلکه در کاهش آلودگی هوای تهران موثر بوده و به عنوان یک نیاز باید در چرخه حمل و نقل کلانشهر تهران دیده شود.

وی همچنین از واریز بیش از 100 میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از جرایم رانندگان پایتخت در شش ماهه دوم سال گذشته خبرداد و بیان کرد: این مبلغ که رقم قابل توجهی است در بین شهرها، روستاها، نصب دوربینهای هوشمند در سطح شهر و اداره کل راه و شهرسازی استان توزیع می شود.

این مسئول ادامه داد: منابع درآمد حاصل از محل جرایم رانندگی نشان دهنده دو موضوع است که پس از اجرای قانون اصلاح جرایم راهنمایی و رانندگی میزان تخلفات افزایش یافته است، اما با پرداخت این جرایم در راستای اصلاح این قانون درآمد حاصله در قسمتهای مختلف شهرها و روستاهای استان هزینه می ‌شود.

دستگیری قاچاقچیان کالا در پایتخت

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران از دستگیری دو قاچاقچی کالا و کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در پایتخت خبر داد.

سرهنگ علیرضا محرابی اظهار داشت: از این دو قاچاقچی کالا مقدار قابل توجهی سیگار قاچاق در یک انبار در خیابان انبار نفت تهران کشف و ضبط شد.

وی افزود: پس از مدتها تحقیقات درباره فعالیت قاچاقچیان کالا در شمال تهران، این اقدامات نتیجه داد و مأموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ موفق به دام انداختن دو نفر از قاچاقچیان سابقه دار کالا شدند.

این مسئول عنوان کرد: این دو نفر مدتها در شمال تهران مشغول به فعالیت بودند که با هماهنگیهای لازم با مسئولان این دو فرد با سابقه دستگیر و انبارشان در انبار نفت تهران شناسایی شد.

وی ادامه داد: در کشفیات از این انبار بیش از 900 هزار انواع سیگار قاچاق و تعداد قابل توجهی اجناس قاچاق دیگر کشف و ضبط شد که در این راستا تحقیقات از متهمان همچنان ادامه دارد.

ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی تشکیل شد

اولین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در سال 91 به منظور هماهنگی لازم برای برگزاری مراسم عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد.

این جلسه به منظور هماهنگی لازم برای برگزاری مراسم عزاداری در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در ششم اردیبهشت ماه برگزار شد.

اعضای این ستاد متشکل از نمایندگان نیروی انتظامی، شهرداری، بسیج، سپاه پاسداران، آموزش و پرورش مناطق جنوب غرب تهران و چند تن از اعضای شورای نگهبان و شورای هیئات مذهبی در این جلسه حضور داشتند.

در این جلسه مقرر شد همه دستگاههای اجرایی در برگزاری مراسم با شکوه عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) همکاری کنند.