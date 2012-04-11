میزبانی قم در برگزاری دو و میدانی دختران روستایی و عشایر کشور

سیدمهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتهای دو و میدانی دختران ردههای سنی نوجوانان و جوانان کشور بر اساس برنامه اعلام شده از سوی هیئت ورزشهای روستایی و عشایری استان قم اردیبهشت ماه در قم برگزار می شود.
وی یاد آور شد: بر اساس زمان بندی صورت گرفته از سوی فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری کشورمان، این هیئت در روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه میزبان دختران شرکت کننده در دو و میدانی قهرمانی روستائیان و عشایر کشور خواهد بود.
رقابت دو و میدانیکاران در دو رشته 1200 متر و 2 هزار متر
رئیس هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم افزود: علاوه بر برگزاری مسابقات این دوره در دو رده سنی نوجوانان و جوانان، رقابت مدعیان نیز در دو رشته1200 متر و 2 هزار متر در پیست تارتان مجموعه ورزشی یادگار امام قم صورت می گیرد.
وی در ادامه با اشاره به برنامه های این هیئت در سال 1391 اظهار کرد: در سال جدید برنامه های متنوعی در قالب همگانی، قهرمانی و آموزشی برای ورزشکاران روستایی و عشایر در نظر داریم که نخستین برنامه میزبانی از تیم های شرکت کننده در پیکارهای قهرمانی کشور رشته دو و میدانی دو رده سنی دختران روستایی و عشایری کشور است.
غیاثی ادامه داد: کسب عنوان و موفقیت ورزشکاران قمی در رقابت های دو و میدانی قهرمانی روستاییان و عشایر کشور برای این هیئت بسیار حائز اهمیت است که به همین دلیل قصد داریم بهترینهای دو و میدانی استان را آماده این رقابتها کنیم.
وجود استعدادها و توانمندیهای فراوان در بین ورزشکاران روستایی قم
وی اضافه کرد: یقینا با توجه به وجود استعدادها و توانمندیهای فراوان در بین ورزشکاران روستایی و عشایر، در نظر داریم برترین های دو و میدانی قم را برای حضور در پیکارهای قهرمانی روستائیان و عشایر کشور از دل مسابقات انتخابی شناسایی کنیم.
رئیس هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم افزود: مسابقات این دوره در بخش دختران در دو رده سنی نوجوانان زیر ۱۷ سال و جوانان زیر ۲۱ سال برگزار می شود و طی آن ورزشکاران مدعی در دوهای 1200 و دو هزار متر با یکدیگر به
رقابت می پردازند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته بیشتر اعزام هایی که به پیکارهای قهرمانی کشور ورزش های روستایی و عشایری داشتیم با موفقیت مردان و بانوان ورزشکار روستایی و عشایر همراه بوده است که امیدوارم این موفقیت ها در سال جاری نیز محقق شود.
وی بیان داشت: مهمترین افتخاری که ورزشکاران روستایی و عشایر قمی در مسابقات سال گذشته کسب کردند به دست آوردن یکی از سکوهای اول تا سوم مسابقات اجرای ورزش های بومی و محلی در لرستان بود که توسط بانوان ورزشکار شکل گرفت.
غیاثی به مهر خبر داد:
میزبانی قم در برگزاری دو و میدانی دختران روستایی و عشایر کشور
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان قم گفت: شهر مقدس قم به عنوان میزبان رقابتهای دو و میدانی قهرمانی دختران روستائی و عشایر کشور شد.
سیدمهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتهای دو و میدانی دختران ردههای سنی نوجوانان و جوانان کشور بر اساس برنامه اعلام شده از سوی هیئت ورزشهای روستایی و عشایری استان قم اردیبهشت ماه در قم برگزار می شود.
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