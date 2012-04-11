نقش کمرنگ خانواده زمینه بروز مشکلات فرهنگی را فراهم می کند

حسین کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایط کنونی زمانی که فرد به محیط مدرسه، دانشگاه و در نهایت اجتماع وارد می شود، خانواده ها به لحاظ تربیتی نقش خود را کمرنگ می کنند وبدین وسیله فرد از لحاظ فرهنگی دچار دوگانگی می شود.

وی سپس به اتفاقات سالهای اخیر در ورزشگاهای کشور اشاره کرد وافزود: در صورتیکه آموزشهای لازم در خانواده واجتماع به فرد داده شود و زمینه های لازم برای تخلیه انرژی افراد به خصوص جوانان مهیا باشد شاهد کم شدن مسائل ناهنجار در ورزشگاه ها خواهیم بود.

کارشناس جوانان اداره ورزش وجوانان فارس در بخش دیگری از سخنان خود ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی را زمینه ساز فراهم شدن امکانات بیشتر برای هر دو نهاد دانست و بیان داشت: با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و نیز انجام فعالیتهای ورزشی به وسیله بخش اعظمی از جوانان ایجاد وزارت ورزش وجوانان زمینه لازم برای جذب پتانسیلهای بالقوه در این دوبخش را فراهم می کند.

کیانی در ادامه با اشاره به جمعیت یک میلیون و600 هزار نفری جوانان دراستان فارس، تصریح کرد: جمعیت جوان فارس در نقاط مختلف استان پراکنده و از قومیتهای مختلف هستند از این رو برای موفقیت برنامه های فرهنگی در فارس باید طرحهای ارائه شده دارای تنوع باشند.

وی اضافه کرد: برای موفقیت در اجرایی برنامه های فرهنگی اداره ورزش وجوانان فارس به تنهایی نمی توان فعالیت کند بلکه باید از همکاری سمنها(سازمانهای مردم نهاد )نیز در این زمینه استفاده شود.

کارشناس جوانان اداره ورزش وجوانان فارس تعداد سمنهای فعال در فارس را 300 مورد عنوان کرد و گفت: از این تعداد 170 سمن در نقاط مختلف استان پراکنده هستند که براساس برنامه ها واساس نامه های نوشته شده در ابتدا فعالیت خود را انجام می دهند.

کیانی همچنین به فراخوان صورت گرفته توسط اداره ورزش وجوانان فارس اشاره کرد و افزود: پس از فراخوان 60 سمن اعلام آمادگی کردند که 40مورد از این سمنها هم اکنون فعالیت خود رابه صورت جدی ادامه می دهند.

وی درمورد برنامه های فرهنگی اداره ورزش وجوانان نیز بیان داشت: برنامه ها دارای دو محور ملی واستانی هستند که برگزاری برنامه شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) همزمان با بزرگداشت شاهچراغ، برگزاری کنگره شهید منصورخادم الصادق وتهیه لوح فشرده از سیره تربیتی این شهید، برگزاری همایش نقش زن وحجاب در ایران باستان از جمله برنامه های فرهنگی در سطح ملی هستند.

کارشناس جوانان اداره ورزش وجوانان فارس توانمد سازی سازمانهای مردم نهادفارس، برگزاری تورهای گردشگری درون استانی، تهیه وتولید نرم افزار را نیز به عنوان برنامه های استانی اداره ورزش وجوانان فارس نام برد.

کیانی همچنین خواستار فعالیت بیشتر رسانه ها در زمینه های فرهنگی استان شد و اظهار داشت: حمایت رسانه ها باعث آشنایی بیشتر اقشار جامعه با افکار فرهنگی ودر نتیجه جذب افراد بیشتر به سمت این حوزه می شود.