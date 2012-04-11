به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «چهل داستان از تاریخ سامانیان» دربردارنده چهل حکایت کمتر شنیده‌شده از عصر طلایی تاریخ ایران پس از ورود اسلام است که به قلم جواد هروی از استادان تاریخ ایران نوشته شده است.

بیشتر این حکایت‌ها تا کنون از معرض دید مخاطبان ایرانی به دور مانده است و نویسنده نیز آنها را به همراه مستندات تاریخی درباره موضوع آنها در این کتاب گردآوری کرده است.

داستان‌های این کتاب همگی دارای زبانی شیرین و ساده و در قالب حکایت روایت شده و درعین حال بازگوکننده نکات قابل اعتنایی از تاریخ ایران در دوره حکومت سامانیان درایران است.

مولف حکایت‌های موجود در این کتاب را در سه بخش با موضوع تولید علم، حقوق اجتماعی و مردمداری تقسیم کرده است که در بخش نخست 16 داستان، در بخش دوم 14 داستان و در بخش سوم نیز 10 داستان روایت شده است.

جواد هروی مولف این کتاب پیش از این نیز چندین کتاب درباره تاریخ سامانیان و خط سیرلیک روسی در ایران و تاجیکستان منتشر کرده است که از جمله آنها می‌توان به ایران در زمان سامانیان و پژوهش‌هایی پیرامون عصر سامانیان اشاره کرد.

این کتاب از نخستین آثار این نویسنده است که وی در آن تلاش دارد از زبان داستان به معرفی گوشه‌هایی از وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران در این برهه از تاریخ بپردازد.

کتاب «چهل داستان از تاریخ سامانیان» به کوشش موسسه انتشارات امیرکبیر با شمارگان 100 نسخه و قیمت 3500 تومان منتشر شده است.