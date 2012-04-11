  1. فرهنگ و ادب
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

فهرست نامزدهای جایزه شعر گریفین منتشر شد

فهرست نامزدهای جایزه شعر گریفین منتشر شد

فهرست نامزدهای دریافت «جایزه شعر گریفین» در تورنتو کانادا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادمونتون جورنال، «جایزه شعر گریفین» امسال با رقابت 481 کتاب شعر تایید شده توسط هیئت داوران آغاز خواهد شد و فهرست این آثار روز سه‌شنبه به وقت کانادا در تورنتو منتشر شد.

امسال آثار ارسال‌شده از 37 کشور جهان است که 19 اثر در قالب ترجمه ارائه شده‌اند و 44 ناشر جدید نیز در این رقابت شرکت دارند.

در فهرست منتشرشده، نام کن بابستاک برای «تبر متودیست»، فیل هال برای «مرغ باران» و جان زویکی برای «جعل» به چشم می‌خورد.

از نامزدهای بین‌المللی نیز می‌توان از دیوید هارسنت از انگلستان برای اثر «شب»، یوسف کومونیاکای آمریکایی برای «کاناپه چاملون»، سین ا’برایان برای «نوامبر» و همچنین تادئوس روویچ شاعر لهستانی و جوانا ترزیاک آمریکایی در مقام مترجم به ترتیب برای سرودن و ترجمه شعر «ابرقدرت در حال هق هق» نام برد.

گریفین که بنیان‌گذارش اسکات گریفین تاجر کانادایی است، بزرگترین جایزه برای مجموعه شعر تک ویرایشی بوده که به زبان انگلیسی سروده و یا ترجمه شده باشد.

هدف از بنیان این جایزه آگاهی دادن به دوستداران ادب درباره نقش برجسته شعر در زندگی فرهنگی است.

این جایزه در شهر تورنتو و در تاریخ 7 ژوئن به برندگان اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1574529

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