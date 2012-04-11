چاره ای جز ترویج آثار شهید صدر نداریم/ نظریه صدر برای استقرا در علوم انسانی

دکتر غلامرضا ذکیانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به جایگاه علمی و فقهی شهید آیت ا... محمدباقر صدر به خبرنگار مهر گفت: شهید آیت ا... صدر در 16 سالگی به اجتهاد رسیدند و کتابهای مختلفی در آن سالها نوشتند و کتاب "فلسفتنا" را در مقابل مارکسیست در سن 26 سالگی نگاشتند و این کتاب همان نقش را در کشورهای عربی و عراق داشت که کتاب "اصول فلسفه" علامه طباطبایی در ایران داشت و بعد از آن کتاب" اقتصادنا" و چند کتاب دیگر را نوشتند.

این پژوهشگر آثار شهید آیت ا... صدر افزود: شهید صدر در 36 سالگی- حدود 10 سال قبل از انقلاب- کتاب" الاسس المنطقیه الاستقراء" را که تحت عنوان" مفاهیم منطقی استقرا" به فارسی چاپ شده است نوشتند و در این کتاب همان مبانی را که خودشان در کتاب "فلسفتنا" پذیرفته بودند و با آن مبانی مارکسیسم را نقد کرده بودند، به نقد می کشند یعنی مبانی ارسطویی را زیر سؤال می برند.



دکتر ذکیانی افزود: به جرأت می توان گفت که شهید آیت ا... محمدباقر صدر در تاریخ اسلام اولین اندیشمندی است که با این نگرش به استقرا پرداخته است؛ یعنی استقرا که یکی از وجوه امتیاز رنسانس عنوان می شود و گفته می شود از این طریق تجربه گرا شدند و تکنولوژی مولود همان استقرا است، آیت الله صدر همین روش استقرا را با مبانی دینی و اسلامی اثبات کردند.



وی با اشاره به اینکه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را آیت ا... صدر نوشته بودند به معرفی اندیشه سیاسی این شهید بزرگوار پرداخت و گفت: آیت الله صدر در 40 سالگی در عراق به مرجعیت رسیدند و در 47 سالگی به شهادت رسیدند. علت به شهادت رساندن ایشان توسط رژیم بعث عراق و صدام این بود که ایشان ضمن تحریم عضویت در حزب بعث از انقلاب اسلامی ایران حمایت کرده بودند. وقتی شهید مطهری در سال 58 به شهادت رسیدند تنها یک مجلس بزرگداشت در عراق برای ایشان برگزار شد و آن مجلسی بود که شهید آیت الله صدر برپا کرد.



ذکیانی با اشاره به نحوه شهادت آیت الله صدر و خواهر گرامی اش بنت الهدی یادآور شد: پس از 13 سال که ییکر ایشان مخفیانه دفن شده بود، فردی که در خاکسپاری ایشان دست داشت به خانواده آیت الله صدر مکان دفن ایشان را نشان می دهد و وقتی پیکر ایشان را از زیر خاک خارج می کنند پیکر مطهر ایشان سالم بوده و از آن عکسهایی گرفته می شود و سرانجام پیکر ایشان در ضلع جنوبی قبرستان "وادی السلام" نجف به خاک سپرده می شود.



این استاد فلسفه تصریح کرد: دیدگاههای عمیق فقهی و اصولی و حتی فلسفی شهید آیت ا... محمد باقر صدر به مانند دیدگاههای پسرعموی بزرگوارشان امام موسی صدر در ایران کمتر معرفی شده است؛ شاید یکی از عللی که کمتر به نظرات این دو بزرگوار پرداخته شده است مسائلی است که قبل از انقلاب در مورد مرجعیت اتفاق افتاد که آیت الله شاهرودی(رئیس سابق قوه قضائیه) که از شاگردان خاص شهید صدر بودند در خاطراتشان به این مسئله اشاره و سوء برداشتهایی که شده را توضیح می دهند.

وی افزود: علت دیگری که کمتر ذکر شده را بنده در موضعی که ایشان در کتاب" الاسس المنطقیه الاستقراء " گرفتند، می دانم آیت الله صدر در این کتاب مبانی پذیرفته شده فلسفه ارسطویی را که مورد تأیید بزرگان و فلاسفه ما نظیر علامه طباطبایی است را در این کتاب نقد کردند و برای اولین بار "استقرا" را که مبنای علم در غرب است را به خوبی مورد تجزیه و تأیید عقلی قرار داده و نشان دادند که ما باید به سمت استقرا برویم، چیزی که در بین فلاسفه ما مرسوم نیست.



ذکیانی افزود: شاید این اختلاف علمی ایشان با عموم فلاسفه سبب شده که کمتر به آرا و اندیشه های ایشان بپردازیم در حالیکه اگر علامه طباطبایی و یا شهید مطهری در قید حیات بودند قطعا چنین برخوردی نمی کردند ضمن اینکه از نظر سیاسی ایشان جان خود را فدای انقلاب اسلامی ایران کردند.



وی با بیان اینکه امروز به شدت به نظریه آیت ا... صدر در مورد استقرا در علوم انسانی نیازمندیم، افزود: اگر ما امروز بخواهیم حکومت اسلامی را آنطور که باید باشد را پیاده کنیم چاره ای جز ترویج و خواندن آثار شهید صدر نداریم؛ اساسا ساختار اندیشه شهید صدر، چند بعدی است و آثار ایشان نشان می دهد که نمی توان نسبت به مسائل سیاسی و زمامداری اجتماع بی توجه بود.



وی با اشاره به نگاه شهید صدر به تفسیر قرآن تصریح کرد: ایشان در آخرین سخنرانی هایشان تأکید می کنند که تفسیر یک فرایند دو سویه است یک پای محقق باید در متن(قرآن) و یک پای آن در جامعه باشد یعنی کاملا با قرآن و جامعه آشنا باشد و مسائل جامعه را به قرآن عرضه کند و از قرآن نسخه برای جامعه استخراج کند اما نباید به آن متوقف شود بلکه نسخه را در جامعه پیاده کند و بازتاب آن را دوباره به قرآن ارائه دهد.



دکتر ذکیانی در پایان افزود: در نظر شهید صدر مفسر باید بین متن(قرآن) و جامعه در رفت و آمد باشد تا تفسیر شکل گیرد و این زنده بودن تفسیر را نشان می دهد و اینکه قرآن برای همین جامعه است؛ ایشان هیچکدام از ابعاد مهم این دنیا را مورد غفلت دین نمی داند البته معتقد نیست که همه مسائل در قرآن و دین آمده بلکه مباحث اصلی که سرنوشت انسان به آن وابسته است از جمله حکومت را معتقد است که قرآن و دین به آن پرداخته است و در هر دوره مفسران آن دوره باید با مسائل آن زمان آشنا باشند و با عرضه به قرآن پاسخ لازم را دریافت نمایند.