به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله احمدی عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید پست خراسان شمالی افزود:با توسعه خدمات IT در شرکت پست، خدمات رسانی بهینه به مردم صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اظهارداشت: این شعار در تداوم شعار سال جهاد اقتصادی است.

احمدی توجه به رهنمودهای رهبری را در تمام حوزه‌ها گره گشا دانست و افزود: شرکت پست نیز در راستای تحقق این هدف، تلاش مضاعفی را در دستور کار امسال خود دارد.

مدیرکل سابق پست خراسان شمالی در ابتدای این جلسه، گزارشی از عملکرد 7 ساله خود را به اطلاع حاضرین رساند و گفت: قضاوت در مورد عملکرد مسئولین به عهده مردم است.

شفیعی نخستین مدیرکل پست خراسان شمالی بود که پس از تاسیس استان، مسئولیت این اداره کل را بر عهده گرفت. وی طی مدت قریب به 7 سال مدیریت خود، اقدامات چشمگیری را در حوزه عمرانی و توسعه پست خراسان شمالی انجام داد.

در این آیین عضو هیات مدیره شرکت پست جمهوری اسلامی ایران محمد رضا کاملی را به عنوان مدیرکل جدید این شرکت معرفی و از تلاش‌ها و خدمات ارزنده محمد شفیعی مدیرکل سابق این اداره کل قدردانی کرد.

در حکم مدیرکل جدید پست خراسان شمالی که به امضاء محمد حسن کرباسیان رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران رسیده، محمد رضا کاملی به مدت 4 سال به این سمت منصوب شده است.

کاملی پیش از این نیز به مدت 4 سال به عنوان معاون امور پستی اداره کل پست خراسان شمالی مشغول به فعالیت بوده است.

در این مراسم، مدیرکل جدید پست خراسان شمالی نیز طی سخنان کوتاهی ضمن قدردانی از زحمات محمد شفیعی اظهار امیدواری کرد که در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان ازهیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی از مسئولین خواست تا در مسئولیت جدید وی را همراهی و از خدمات پست بیشتر استفاده کنند.

آیین تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید پست خراسان شمالی در محل تالار اداره کل پست این استان و با حضور قدرت الله احمدی عضو هیات مدیره شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه، جمعی از مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت پست استان برگزار شد.

