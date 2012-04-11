پروین و بازگشت پرسپولیس به خانه خودش/ تقدیر رویانیان از استاندار خراسان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پروین در پی اعلام صدور حکم دادگاه تجدیدنظر و بازگشت نام برند پرسپولیس گفت: برای اینکه پرسپولیس سرپا بماند زحمات بسیاری کشیده شد، ما قدیمی‌ها و این هواداران خون دل‌ها خوردهایم تا پرسپولیس به اینجا برسد. درست نبود بعضی افراد بدون هیچ زحمتی بخواهند، آنرا مال خود کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: پرسپولیس همیشه برای ما پرسپولیس بود و آن را با همین نام صدا می‌کردیم اما دلمان می‌خواست همه جا و برای همه این طور باشد و تیم را با نام پرسپولیس صدا کند.

مدیر راهبردی تیم پرسپولیس افزود: حالا خیال قدیمی‌ها و هواداران پرسپولیس بعد از 20 سال راحت شد زیرا نام پرسپولیس به خانه خودش برگشت. این یک کار بزرگ و یک شاهکار از سوی باشگاه و آقای رویانیان بود که همه ما را خوشحال کرد. امیدوارم این اتفاق آغاز یک دوران جدید برای پرسپولیس باشد.

از سوی دیگر محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از همکاری‌های صورت گرفته در خصوص بازگشت برند پرسپولیس به این باشگاه قدردانی کرد.