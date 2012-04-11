تدوین فقه سیاسی شیعی ضروری است

حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم با تأکید بر اینکه هنوز تفکر جدایی دین از سیاست در حوزه ها وجود دارد، به هشدارهای حضرت امام(ره) در منشور روحانیت اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: تفکر جدایی دین از سیاست کم و بیش در حوزه ها وجود دارد و حتی از اوایل دوران امام خمینی(ره) این تفکر بیشتر شد.

وی به دلایل اشاعه چنین تفکری در حوزه ها اشاره کرد و گفت: دلیل آن این است که برخی از افراد که قدرت تحلیل قوی ندارند برخی از قصور و نارسایی هایی که در حاکمیت اسلامی اتفاق افتاده باعث شده این افراد این ناکارایی را نتوانند دقیق تحلیل کنند و به حساب اسلام بگذارند یا اینکه دیگرانی که آن را به حساب اسلام گذاشتند نتوانند آنها را قانع کنند در نتیجه به این تحلیل رسیده اند که دین باید از سیاست جدا باشد تا مشکلات سیاست دامن دین را نگیرد.



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب تأکید کرد: در حالیکه این افراد نتوانستند تحلیل کنند که امتیازاتی که یک حاکمیت اسلامی برای تشیع و اسلام در جهان داشته چقدر مهم وارزشمند بوده که این نارسایی های سیاسی و مشکلات در مقابل آن به حساب نمی آید؛ بنابراین برخی به این نتیجه رسیدند که بهتر است دین از سیاست جدا باشد و تفکرات شبه حجتیه هم کمکشان کرده و به این قناعت فکری رسیدند.



حجت الاسلام نواب به ارائه راه حل مقابله با اشاعه تفکر جدایی دین از سیاست پرداخت و افزود: یکی از مهمترین راه حلها آموزش مکرر است؛ یعنی همان روشی که اوایل انقلاب، امام(ره)به تبیین مبانی پرداخت و مردم هم قانع شدند امروز هم در کنار روشنگری باید به بازخوانی فکر امام خمینی(ره) توجه کنیم.



وی با اظهار تأسف از عدم تدریس منشور روحانیت در حوزه های علمیه یادآور شد: البته در سالهای گذشته به صورت جشنواره و مسابقات این منشور مورد توجه حوزه قرار گرفت اما به شکل واحد درسی مستقل هنوز در حوزه برنامه ای برای آن در نظر گرفته نشده است.



وی با اشاره به نقش حضرت امام(ره) در پرداختن به کارکردهای روز فقه، افزود: از آنجایی که حاکمیت در اختیار مسلمانان قرار گرفت فقه به هر حال برای پاسخگویی به نیاز مسلمانان درگیر شد که حوزه ها نیز به این سمت حرکت کردند.



نواب افزود: از آنجایی که برای شیعه حاکمیت دنباله داری نبوده است بیشتر فقه نظری، فقه عبادات و... مطرح بوده است؛ البته در حکومتهای مقطعی شیعه بحثهای فقهی حکومتی مطرح شده است اما چون حاکمیت مفصلی نبوده این مباحث فقه حکومتی مجال طرح پیدا نکرده است اما امروز به تدریج این مسائل در جامعه مطرح می شود و ما باید یک فقه الحکومه داشته باشیم همانطوری که اهل سنت بر اساس 1200 سال حکومت خود در مناطق مختلف یک فقه سیاسی مدونی دارند.



رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در پایان در پاسخ به این سؤال که حرکت حوزه های علمیه در مطالبات امام در منشور روحانیت آیا همگام با پیشرفت انقلاب بوده است؛ گفت: در برخی از مسائل حوزه قوی عمل کرده و در بعضی مباحث خیر؛ و باید بگوییم که محدود بودن طلبه ها و سنتی ماندن سیستم روحانیت در این مسئله دخیل بوده است؛ ما یک صدم دانشجویان، طلبه داریم و باید در همین حد هم انتظار داشت که الحمدلله خوب عمل کرده اند.

