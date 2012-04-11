کویت خواستار توسعه روابط اقتصادی با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، "انس الصالح" در دیدار با "حمید صاف‌دل" رئیس سازمان توسعه تجارت در کویت بر توسعه روابط دو کشور در زمینه های بازرگانی و تجاری تاکید کرد.

در بیانیه وزارت بازرگانی و صنعت کویت آمده است: الصالح در دیدار با طرف ایرانی چند موضوع از جمله بهبود روابط تجاری، اقتصادی و روابط سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است.

طرف کویت همچنین تائید کرد که این نشست فرصتی را برای گفتگو در راستای توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی بین کویت و چند کشور دوست بوجود آورده و در عین حال موجب تقویت روابط در حوزه سرمایه گذاری در سطوح دولتی و خصوصی شده و همین‌طور به فرصت های سرمایه گذاری کمک می کند.

در بیانیه طرف کویتی آمده است: چنین نشست هایی در تبدیل شدن کویت به یک قطب بازرگانی و مالی در منطقه کمک می کند.

در این بیانیه بر اهمیت تقویت روابط اقتصادی این کشور با دیگر کشورهای منطقه برای ایجاد یک همپیمانی مشترک اقتصادی نیز تاکید شده است.