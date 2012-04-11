کاهش 109 نفر کشته در تصادفات کردستان/ کشف قرص های نیروزا در دیواندره

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسن خانی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در حوزه پلیس راه و راهنمایی و رانندگی استان کردستان در سال گذشته بیان کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر روند کاهشی شمار کشته های تصادفات رانندگی در کردستان آغاز شده است و انتظار می رود که با همکاری و تلاش مجموعه استان این روند ادامه داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به کاهش 109 نفری کشته در جاده های درون شهری و برون شهری استان کردستان در سال 90 اظهار داشت: نقاط حادثه خیز استان باید شناسایی و برای رفع این نقاط با همکاری سایر سازمان ها اقدامات خوبی انجام می شد که این مهم در چند سال گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود ولی در سال 90 اقدامات خوبی انجام شد و باید این مهم در سال جاری با جدیت بیشتری ادامه داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان کردستان در ادامه سخنان خود به برخورد سنجیده، توجه جدی با انضباط ترافیکی و اجرای جدی قانون جدید تاکید کرد و گفت: انتظار می رود که با اقدامات پلیس و همراهی سایر دستگاه های دولتی همچنان شاهد کاهش تلفات رانندگی در استان کردستان باشیم.

کشف قرص های نیروزا در دیواندره کردستان



فرمانده انتظامی شهرستان دیواندره از کشف و ضبط بیش از 65 هزار عدد قرص های نیروزا در این شهرستان خبر داد.

محمد کریمی فرمانده انتظامی شهرستان عنوان کرد: عوامل انتظامی این فرماندهی در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو آردی یشمی رنگ مشکوک می شوند که در بازرسی از آن تعداد 65 هزار و 975 عدد قرص نیروزا کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در این خصوص متهم دستگیر شد و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی و خودرو وی نیز به پارکینگ منتقل شد.