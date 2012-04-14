خبرگزاری مهر جزئیات جداول حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه نامه شخص ثالث انواع وسائل نقلیه با پوشش بدنی ( دیه) 126 ملیون تومانی و تعهدات مالی 31 میلیون و 500 هزار تومانی سال 91 و همچنین گلایه ها و درخواستهای مردم از شرکت های بیمه را در یک گزارش میدانی منتشر کرد.

خودروهای سواری حق بیمه به ریال سواری کمتر از چهار سیلندر 4.151.250 چهار سیلندر( پیکان، پراید و سپند) 4.900.781 سایر چهار سیلندرها 5.765.625 شش سیلندر و بالاتر 6.457.500

نرخ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری، 20 درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، 35 درصد و بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.

خودروهای سواری حق بیمه به ریال خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده 11.877.188 خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده 12.223.125 ون با ظرفیت 10 نفر با راننده 12.396.094 مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده 15.221.250 مینی بورس با ظرفیت 21 نفر با راننده 15.797.813 اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک 23.293.125 اتوبورس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک 29.289.375 اتوبورس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک 31.134.375

به وسایل نقلیه موضوع این جدول که متعلق به بیمه گذار بوده و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد یا در صورتی که متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل و نقل دانش آموزان و دانشجویان باشد و نیز وسایل نقلیه عمومی شهری، 20 درصد تخفیف داده خواهد شد.

خودروهای بارکش حق بیمه به ریال تا یک تن 5.073.750 بیش از یک تن تا سه تن 6.111.563 بیش از سه تن تا پنج تن 7.725.938 بیش از پنج تن تا ده تن 9.916.875 بیش از ده تن تا بیست تن 11.531.250 بیش از بیست تن 12.223.125 وسایل نقلیه کشاورزی، راهسازی و ساختمانی 3.055.781 وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها 4.958.438

در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد قابل انفجار به کار رود، 50 درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل استفاده شود بیست و پنج درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

موتور سیکلتها حق بیمه به ریال موتور گازی 1.037.813 موتور دنده ای یک سیلندر 1.268.438 موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا 1.383.750 شش سیلندر و بالاتر 1.499.063

تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی، با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

در مورد وسایل نقلیه ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند، 15 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود. چنانچه از سال ساعت وسیله نقلیه بیش از 15 سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر 15 سال دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

بیمه گر موظف است هنگام صدور بیمه نامه، به ازای هر بار تخلف حادثه ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یکساله قبل از دوره بیمه نامه صورت گرفته باشد دو درصد و در مجموع 16 درصد به حق بیمه مربوط اضافه نماید.

جدول درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه سال سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم و بعد درصد تخفیف 10 درصد 15 درصد 20 درصد 30 درصد 40 درصد 50 درصد 60 درصد 70 درصد

براساس مقررات، به حق بیمه هر خودرو 5 درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

درصد افزایش حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت خسارت یک بار دو بار سه بار چهار بار و بیشتر مالی 10 درصد 20 درصد 40 درصد 80 درصد بدنی 20 درصد 40 درصد 60 درصد 100 درصد

در صورتی که در یک حادثه، شرکت بیمه هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نماید، اضافه نرخ بالاتر به حق بیمه مربوط اضافه خواهد شد.

در عین حال بررسی های میدانی خبرنگار مهر حاکی از گلایه های مردم نسبت به بالابودن حق بیمه های و نرخ دیه است و نگرانی های مردم را نسبت به این موضوع افزایش داده است.

یک دارنده خودرو که برای دریافت الحاقیه بیمه در سال جاری به یکی از مراکز بیمه ای کشور مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش هزینه بیمه خودروی خود انتقاد کرد و گفت: افزایش هزینه های مربوط به دریافت بیمه نامه های جدید ما را با مشکل تامین هزینه آن مواجه کرده است.

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی مناسبی نیز در این زمینه صورت نگرفته است، اظهار داشت: فقط در سال گذشته اعلام کردند که نرخ های جدید دیه چقدر شده و قرار است افراد دارنده بیمه نامه از سال 91 با مراجعه دوباره به شعب بیمه ای، الحاقیه جدیدی را با دریافت هزینه آن دریافت کنند.

این مالک خودرو تاکید کرد: برخی از آشنایان و همکاران وی در مراجعه به دفتر بیمه ای برای دریافت الحاقیه متوجه تغییر مکان آن دفتر شدند و امکان دسترسی به جایی که در سال گذشته از آن بیمه نامه دریافت کرده اند را ندارند.

به گفته وی، در مراجعه به سایر دفاتر بیمه نیز به آنها اعلام می شود که حتما باید الحاقیه جدید خود را از همان دفتری که قبلا بیمه نامه را دریافت کرده اند، بگیرند که خود این موضوع باعث سردرگمی آنها شده است.

یک دارنده خودروی حمل و نقل عمومی نیز در گفتگو با مهر تصریح کرد: حتی هزینه های قبلی بیمه نامه خودرو نیز برای وی بسیار سنگین بوده و آن را به صورت اقساطی پرداخت می کرد.

وی عنوان کرد: برای دریافت الحاقیه مجبور شده است تا از هزینه های دیگر خود بزند و پول آن را برای دریافت الحاقیه به شعبه بیمه بیاورد.

مراجعه کنندگان دیگری نیز به خبرنگار مهر گفت: درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه در مقایسه با درصد افزایش حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت قابل مقایسه نیست و نوعی اجحاف در حق بیمه گذاران است.

به صورت کلی عدم اطلاع رسانی شفاف شرکتهای بیمه ای در زمینه افزایش مبالغ و تعرفه های جدید و اینکه دارندگان بیمه نامه ها چگونه و در چه زمانی برای دریافت الحاقیه ها به شعب بیمه ای مراجعه کنند، باعث سردرگمی مردم شده است.

با وجود اینکه در روزهای پایانی فروردین ماه قرار داریم، هنوز بسیاری از دارندگان بیمه نامه های خودرو نسبت به دریافت الحاقیه های جدید اقدام نکرده اند که این موضوع به ضعف اطلاع رسانی، جدی نگرفتن مالکان خودرو و همچنین سنگین بودن هزینه ها بر می‌گردد.