خبرگزاری مهر جزئیات جداول حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه نامه شخص ثالث انواع وسائل نقلیه با پوشش بدنی ( دیه) 126 ملیون تومانی و تعهدات مالی 31 میلیون و 500 هزار تومانی سال 91 و همچنین گلایه ها و درخواستهای مردم از شرکت های بیمه را در یک گزارش میدانی منتشر کرد.
|خودروهای سواری
|حق بیمه به ریال
|سواری کمتر از چهار سیلندر
|4.151.250
|چهار سیلندر( پیکان، پراید و سپند)
|4.900.781
|سایر چهار سیلندرها
|5.765.625
|شش سیلندر و بالاتر
|6.457.500
نرخ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری، 20 درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، 35 درصد و بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.
|خودروهای سواری
|حق بیمه به ریال
|خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده
|11.877.188
|خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده
|12.223.125
|ون با ظرفیت 10 نفر با راننده
|12.396.094
|مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده
|15.221.250
|مینی بورس با ظرفیت 21 نفر با راننده
|15.797.813
|اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک
|23.293.125
|اتوبورس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک
|29.289.375
|اتوبورس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک
|31.134.375
به وسایل نقلیه موضوع این جدول که متعلق به بیمه گذار بوده و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد یا در صورتی که متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل و نقل دانش آموزان و دانشجویان باشد و نیز وسایل نقلیه عمومی شهری، 20 درصد تخفیف داده خواهد شد.
|خودروهای بارکش
|حق بیمه به ریال
|تا یک تن
|5.073.750
|بیش از یک تن تا سه تن
|6.111.563
|بیش از سه تن تا پنج تن
|7.725.938
|بیش از پنج تن تا ده تن
|9.916.875
|بیش از ده تن تا بیست تن
|11.531.250
|بیش از بیست تن
|12.223.125
|وسایل نقلیه کشاورزی، راهسازی و ساختمانی
|3.055.781
|وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها
|4.958.438
در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد قابل انفجار به کار رود، 50 درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل استفاده شود بیست و پنج درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
|موتور سیکلتها
|حق بیمه به ریال
|موتور گازی
|1.037.813
|موتور دنده ای یک سیلندر
|1.268.438
|موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا
|1.383.750
|شش سیلندر و بالاتر
|1.499.063
تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی، با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.
در مورد وسایل نقلیه ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند، 15 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود. چنانچه از سال ساعت وسیله نقلیه بیش از 15 سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر 15 سال دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
بیمه گر موظف است هنگام صدور بیمه نامه، به ازای هر بار تخلف حادثه ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یکساله قبل از دوره بیمه نامه صورت گرفته باشد دو درصد و در مجموع 16 درصد به حق بیمه مربوط اضافه نماید.
|سال
|سال دوم
|سال سوم
|سال چهارم
|سال پنجم
|سال ششم
|سال هفتم
|سال هشتم
|سال نهم و بعد
|درصد تخفیف
|10 درصد
|15 درصد
|20 درصد
|30 درصد
|40 درصد
|50 درصد
|60 درصد
|70 درصد
براساس مقررات، به حق بیمه هر خودرو 5 درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
|خسارت
|یک بار
|دو بار
|سه بار
|چهار بار و بیشتر
|مالی
|10 درصد
|20 درصد
|40 درصد
|80 درصد
|بدنی
|20 درصد
|40 درصد
|60 درصد
|100 درصد
در صورتی که در یک حادثه، شرکت بیمه هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نماید، اضافه نرخ بالاتر به حق بیمه مربوط اضافه خواهد شد.
در عین حال بررسی های میدانی خبرنگار مهر حاکی از گلایه های مردم نسبت به بالابودن حق بیمه های و نرخ دیه است و نگرانی های مردم را نسبت به این موضوع افزایش داده است.
یک دارنده خودرو که برای دریافت الحاقیه بیمه در سال جاری به یکی از مراکز بیمه ای کشور مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش هزینه بیمه خودروی خود انتقاد کرد و گفت: افزایش هزینه های مربوط به دریافت بیمه نامه های جدید ما را با مشکل تامین هزینه آن مواجه کرده است.
وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی مناسبی نیز در این زمینه صورت نگرفته است، اظهار داشت: فقط در سال گذشته اعلام کردند که نرخ های جدید دیه چقدر شده و قرار است افراد دارنده بیمه نامه از سال 91 با مراجعه دوباره به شعب بیمه ای، الحاقیه جدیدی را با دریافت هزینه آن دریافت کنند.
این مالک خودرو تاکید کرد: برخی از آشنایان و همکاران وی در مراجعه به دفتر بیمه ای برای دریافت الحاقیه متوجه تغییر مکان آن دفتر شدند و امکان دسترسی به جایی که در سال گذشته از آن بیمه نامه دریافت کرده اند را ندارند.
به گفته وی، در مراجعه به سایر دفاتر بیمه نیز به آنها اعلام می شود که حتما باید الحاقیه جدید خود را از همان دفتری که قبلا بیمه نامه را دریافت کرده اند، بگیرند که خود این موضوع باعث سردرگمی آنها شده است.
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